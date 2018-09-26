Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında büyük tanışma!
Ufak Tefek Cinayetler son bölüm ardından yeni bölümden ilk sahne izleyici karşısına çıktı. Kerim Adil Sağlam'ın Sarmaşık'taki etkisini git gide arttırdığının gözler önüne serildiği son bölümde, Serhan ise büyük bir gururun içerisine sağlanmıştır. Kerim Adil'in hemen her alanda kendisini sıkıştırdığının farkında olan Serhan, hırsını bir şekilde almanın planlarını kurmaktadır. İşte, tüm bunların gözlemlenebileceği Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler
Son bölümde Kerim Adil Sağlam'ın teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu olan Merve, sonunda bu teklifi kabul etmiş ve eski evine doğru yol almıştır. Diğer taraftan Kerim Adil Sağlam'ın ise planları Edip cinayetini Serhan'ın üzerine yıkarak ekarte etmektir. Bu amaç uğrunda Oya ve Merve'nin de hayatına giren Kerim Adil Sağlam, Serhan'a büyük rahatsızlığı yaşatmıştır. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Sarmaşık'ın kare aslarının da bulunduğu yemek organizasyonunda karşı karşıya gelen Serhan ve Kerim Adil Sağlam, laf dalaşına kaldıkları yerden devam etmektedir. Kerim'i tanımadıklarını ima eden Serhan, masada bazı sorulara yanıt aramıştır. Ancak Kerim, Serhan'ın salvolarını karşılıksız bırakmamaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ufak Tefek Cinayetler'e yeni dahil olan karakterler arasında Kerim Adil Sağlam yer aldı. Kerim, Merve'nin lise yıllarında maddiyatı göstererek kendisini terk etmesi, Taylan'ın ise büyük bir bencillik yaparak kariyerine mal olmasını unutmayarak Sarmaşık'a dönmüş ve intikamın fitilini ateşlemiştir. Merve'nin evini Oya'dan alarak ilk hamlesini yapan Kerim Adil, Sarmaşık'ta başka bir eve taşınan Merve'nin hoşgeldin partisine dahil olmuştur. Bu partide tüm hasımlarına gövde gösterisi yapan Kerim, Merve'yi tek yakalamış ve geçmişin acısını çıkarmaya başlamıştır.
Merve'nin, o evi geri alacağını söylemesi üzerine Kerim'in tepkisi ise net olmuştur. Kimsenin kendisinden o evi alamayacağını ancak Serhan'ı bırakıp kendisiyle evlenmesi ile durumun değişebileceğini ve tahtına kurulabileceğini söylemesi, Merve'yi derin bir hüzne boğmuştur.
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