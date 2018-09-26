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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.09.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında büyük tanışma!

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Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında büyük tanışma!

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm ardından yeni bölümden ilk sahne izleyici karşısına çıktı. Kerim Adil Sağlam'ın Sarmaşık'taki etkisini git gide arttırdığının gözler önüne serildiği son bölümde, Serhan ise büyük bir gururun içerisine sağlanmıştır. Kerim Adil'in hemen her alanda kendisini sıkıştırdığının farkında olan Serhan, hırsını bir şekilde almanın planlarını kurmaktadır. İşte, tüm bunların gözlemlenebileceği Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler

Son bölümde Kerim Adil Sağlam'ın teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu olan Merve, sonunda bu teklifi kabul etmiş ve eski evine doğru yol almıştır. Diğer taraftan Kerim Adil Sağlam'ın ise planları Edip cinayetini Serhan'ın üzerine yıkarak ekarte etmektir. Bu amaç uğrunda Oya ve Merve'nin de hayatına giren Kerim Adil Sağlam, Serhan'a büyük rahatsızlığı yaşatmıştır. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Sarmaşık'ın kare aslarının da bulunduğu yemek organizasyonunda karşı karşıya gelen Serhan ve Kerim Adil Sağlam, laf dalaşına kaldıkları yerden devam etmektedir. Kerim'i tanımadıklarını ima eden Serhan, masada bazı sorulara yanıt aramıştır. Ancak Kerim, Serhan'ın salvolarını karşılıksız bırakmamaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ufak Tefek Cinayetler'e yeni dahil olan karakterler arasında Kerim Adil Sağlam yer aldı. Kerim, Merve'nin lise yıllarında maddiyatı göstererek kendisini terk etmesi, Taylan'ın ise büyük bir bencillik yaparak kariyerine mal olmasını unutmayarak Sarmaşık'a dönmüş ve intikamın fitilini ateşlemiştir. Merve'nin evini Oya'dan alarak ilk hamlesini yapan Kerim Adil, Sarmaşık'ta başka bir eve taşınan Merve'nin hoşgeldin partisine dahil olmuştur. Bu partide tüm hasımlarına gövde gösterisi yapan Kerim, Merve'yi tek yakalamış ve geçmişin acısını çıkarmaya başlamıştır.

Merve'nin, o evi geri alacağını söylemesi üzerine Kerim'in tepkisi ise net olmuştur. Kimsenin kendisinden o evi alamayacağını ancak Serhan'ı bırakıp kendisiyle evlenmesi ile durumun değişebileceğini ve tahtına kurulabileceğini söylemesi, Merve'yi derin bir hüzne boğmuştur.

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