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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Ufak Tefek Cinayetler son bölüm ile şoka uğrattı! 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Televizyon
04.04.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm ile şoka uğrattı! 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Ufak Tefek Cinayetler son bölüm ile şoka uğrattı! 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler ekrana gelen son bölümü ile adrenalinin dozunu üst seviyeye çıkardı. Merve'nin Pelin'i cinayetin detaylarını açıklamakla tehdit ettiği Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde, boşanma konusu ise gündemde yer almaya devam etti. Peki, Merve kurduğu sinsi plan ile Serhan'ın hayatındaki kadını bulabilecek mi? İşte, dizinin son bölümünün ardından ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından gündem konusu oldu. Merve'nin boşanmak istemediği eşi Serhan'la ilgili planları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu planların içerisine, cinayet işindeki ortağı Pelin de girmiştir. Pelin, Serhan'la Merve'yi aynı evde buluşturmak için bin bir türlü yalan söylemiş ve organizasyonu gerçekleştirmiştir. Ancak Serhan'ın buna tepkisi sert olacaktır. Peki, tüm bu yaşanan olayların ardından Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümden bazı detaylar

MERVE'NİN HESABI BÜYÜK

Hayatını düzene sokmak için kendince planlar kurmaya devam eden Merve, bu uğurda çevresindeki insanları çiğnemekten çekinmiyor. Tunç cinayetini beraber işledikleri için polise giderek tüm bunları anlatacağını söyleyen Merve, Pelin'in gözünü hayli korkutmuştur. Hal böyle olunca Pelin'in elinden Merve'nin hesabına uymaktan başka bir şey gelmemektedir. Serhan'ı, Taylan'ı da alet ederek evine davet eden Pelin, Merve'yle buluşmalarını gerçekleştirmiştir. Serhan'ın bu denli umarsız davranışları, Merve'yi çileden çıkarmış ve yeni yollara itmiştir. Serhan'ın tuttuğu evin yerini tespit ettikten sonra planlarını yola koyan Merve, Serhan'ın cep telefonundan öyle bir oyun oynamıştır ki, bunun sonucunda oltaya düşen kişi Oya olacaktır.

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!

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