Ufak Tefek Cinayetler son bölüm ile şoka uğrattı! 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Ufak Tefek Cinayetler ekrana gelen son bölümü ile adrenalinin dozunu üst seviyeye çıkardı. Merve'nin Pelin'i cinayetin detaylarını açıklamakla tehdit ettiği Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde, boşanma konusu ise gündemde yer almaya devam etti. Peki, Merve kurduğu sinsi plan ile Serhan'ın hayatındaki kadını bulabilecek mi? İşte, dizinin son bölümünün ardından ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı
Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından gündem konusu oldu. Merve'nin boşanmak istemediği eşi Serhan'la ilgili planları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu planların içerisine, cinayet işindeki ortağı Pelin de girmiştir. Pelin, Serhan'la Merve'yi aynı evde buluşturmak için bin bir türlü yalan söylemiş ve organizasyonu gerçekleştirmiştir. Ancak Serhan'ın buna tepkisi sert olacaktır. Peki, tüm bu yaşanan olayların ardından Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümden bazı detaylar
MERVE'NİN HESABI BÜYÜK
Hayatını düzene sokmak için kendince planlar kurmaya devam eden Merve, bu uğurda çevresindeki insanları çiğnemekten çekinmiyor. Tunç cinayetini beraber işledikleri için polise giderek tüm bunları anlatacağını söyleyen Merve, Pelin'in gözünü hayli korkutmuştur. Hal böyle olunca Pelin'in elinden Merve'nin hesabına uymaktan başka bir şey gelmemektedir. Serhan'ı, Taylan'ı da alet ederek evine davet eden Pelin, Merve'yle buluşmalarını gerçekleştirmiştir. Serhan'ın bu denli umarsız davranışları, Merve'yi çileden çıkarmış ve yeni yollara itmiştir. Serhan'ın tuttuğu evin yerini tespit ettikten sonra planlarını yola koyan Merve, Serhan'ın cep telefonundan öyle bir oyun oynamıştır ki, bunun sonucunda oltaya düşen kişi Oya olacaktır.
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!
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