Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm fragmanında Merve'nin büyük ikilemi!
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümünde kontrolün merkezinde yer alan ve Sarmaşık'taki insanları sürekli bir tercih yapmaya sürükleyen Merve, 34. yeni bölüm fragmanında bu kez aynı durumu kendisi yaşıyor. Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm 2. fragmanında karşısına çıkan Kerim Adil Sağlam'ın kendisine sunduğu teklifi değerlendiren Merve, büyük bir ikilemde kalmıştır. Peki, Merve'nin Kerim Adil Sağlam'a karşı tavrı ne olacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünden bazı bilgiler
Kerim Adil Sağlam'ın Sarmaşık'a girdiği günden bu yana gözünü uyku girmeyen Merve, hoşgeldin partisi düzenlemiş ve düzenlediği bu partide karşılaştığı durum dolayısıyla resmen yıkılmıştır. Sarmaşık'taki tahtını Oya nedeniyle kaybeden ve Oya'nın Kerim Adil Sağlam isimli şahsa satışı gerçekleştirmesinin ardından evine bir daha yaklaşamayacağının farkında olan Merve, Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm fragmanında büyük bir seçimle karşı karşıyadır. Peki, Merve'nin tavrı bu hususta ne olacak?
Kerim Adil Sağlam'ın taht teklifini mi kabul edecek? Yoksa gururunu tercih edip yeni komşusunun ayağını mı kaydıracak?
Ufak Tefek Cinayetler'e yeni dahil olan karakterler arasında Kerim Adil Sağlam yer aldı. Kerim, Merve'nin lise yıllarında maddiyatı göstererek kendisini terk etmesi, Taylan'ın ise büyük bir bencillik yaparak kariyerine mal olmasını unutmayarak Sarmaşık'a dönmüş ve intikamın fitilini ateşlemiştir. Merve'nin evini Oya'dan alarak ilk hamlesini yapan Kerim Adil, Sarmaşık'ta başka bir eve taşınan Merve'nin hoşgeldin partisine dahil olmuştur. Bu partide tüm hasımlarına gövde gösterisi yapan Kerim, Merve'yi tek yakalamış ve geçmişin acısını çıkarmaya başlamıştır.
Merve'nin, o evi geri alacağını söylemesi üzerine Kerim'in tepkisi ise net olmuştur. Kimsenin kendisinden o evi alamayacağını ancak Serhan'ı bırakıp kendisiyle evlenmesi ile durumun değişebileceğini ve tahtına kurulabileceğini söylemesi, Merve'yi derin bir hüzne boğmuştur.
MERVE'NİN BEBEK ÜZÜNTÜSÜ
Serhan'dan olan bebeğin doğumunu başarıyla gerçekleştiren Oya, Merve tarafından fark ediliyor. Oya'ya karşı duyduğu kin ve nefret kat kat artan Merve, yeni planlar için harekete geçmeye hazırlanmaktadır.
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