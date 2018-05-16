Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında Merve'nin bir planı var
Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanında Oya'nın tükenen sabır taşı ve icraatleri, Merve'yi yeni yollara itmiştir. Serhan'la Oya'nın ilişkisine ket vurarak kocasıyla yeni bir sayfa açabileceğini düşünen Merve, Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında bir planla hazırlığına tutuşmuştur. Son bölümde hazırlıksız yakalanan Merve, gördüğü muamele karşısında neye uğradığını şaşırmıştır. İşte, merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları
Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşanan olayların ardından izleyicilerin odak noktası oldu. Sürekli başkalarının arkasından kuyu kazamaya alışık olan Merve, Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında arkasından çevrilen işlerin farkına varmıştır. Tabi ki bu farkediş, en çok Pelin'i üzecektir. İşte, merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
YENİ BÖLÜMDE PELİN'İN BABASI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK
Yayınlanan son bölümün ardından ekrana gelen yeni bölüm fragmanında Merve, Serhan'ı ziyareti esnasında Pelin'in babasıyla karşılaşmıştır. Muhabbete tutulan ikili, konu aşk hayatına gelince konuşmanın seyri ciddi bir safhaya taşınmıştır. Pelin'in babası, Oya ile Serhan arasındaki ilişkiden haberdar olduğunu söyleyince Merve duraksamıştır. Artık Merve'nin oklarının hedefinde Pelin de yer alacaktır.
SON BÖLÜMDE DAVA KRİZİ
Komiser Kemal ve yardımcısının yürüttüğü dava, gitgide çözüme kavuşmaya başlamaktadır. İpuçlarını birer birer çözen ekip, hastanede gözlerini açan Sarmaşık sanıklarını dinlemeye hazırlanmaktadır. Ancak ters giden bazı durumlar vardır. Sarmaşık ahalisinden birisi, davanın bu kadar büyümesini istememektedir. Savcılık kararıyla üzeri örtbas edilmeye çalışılan dava, Kemal ve ortağını işkillendirmeye başlamıştır. Müdüründen konuyla ilgili ciddi bir cevap alamayan Kemal'in bambaşka bir planı vardır. Peki, Kemal nasıl bir yol izleyecektir?
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