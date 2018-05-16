Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında Merve'nin bir planı var

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.05.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında Merve'nin bir planı var

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Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında Merve'nin bir planı var

Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanında Oya'nın tükenen sabır taşı ve icraatleri, Merve'yi yeni yollara itmiştir. Serhan'la Oya'nın ilişkisine ket vurarak kocasıyla yeni bir sayfa açabileceğini düşünen Merve, Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında bir planla hazırlığına tutuşmuştur. Son bölümde hazırlıksız yakalanan Merve, gördüğü muamele karşısında neye uğradığını şaşırmıştır. İşte, merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşanan olayların ardından izleyicilerin odak noktası oldu. Sürekli başkalarının arkasından kuyu kazamaya alışık olan Merve, Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanında arkasından çevrilen işlerin farkına varmıştır. Tabi ki bu farkediş, en çok Pelin'i üzecektir. İşte, merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar

YENİ BÖLÜMDE PELİN'İN BABASI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Yayınlanan son bölümün ardından ekrana gelen yeni bölüm fragmanında Merve, Serhan'ı ziyareti esnasında Pelin'in babasıyla karşılaşmıştır. Muhabbete tutulan ikili, konu aşk hayatına gelince konuşmanın seyri ciddi bir safhaya taşınmıştır. Pelin'in babası, Oya ile Serhan arasındaki ilişkiden haberdar olduğunu söyleyince Merve duraksamıştır. Artık Merve'nin oklarının hedefinde Pelin de yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE DAVA KRİZİ

Komiser Kemal ve yardımcısının yürüttüğü dava, gitgide çözüme kavuşmaya başlamaktadır. İpuçlarını birer birer çözen ekip, hastanede gözlerini açan Sarmaşık sanıklarını dinlemeye hazırlanmaktadır. Ancak ters giden bazı durumlar vardır. Sarmaşık ahalisinden birisi, davanın bu kadar büyümesini istememektedir. Savcılık kararıyla üzeri örtbas edilmeye çalışılan dava, Kemal ve ortağını işkillendirmeye başlamıştır. Müdüründen konuyla ilgili ciddi bir cevap alamayan Kemal'in bambaşka bir planı vardır. Peki, Kemal nasıl bir yol izleyecektir?

 

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