Ufak Tefek Cinayetler 30. bölüm fragmanında parti için geri sayım başlıyor
Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan 30. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Entrika ve çözülmelerle dolu dizinin yeni bölümünde Sarmaşık’ta yaza merhaba partisi için geri sayım başladı. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?
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