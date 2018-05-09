Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanında davayı kim örtbas ediyor?
Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile akıllarda bazı soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Oya'nın yeniden kendisine gelmesi ve bazı gerçeklerin farkına varmasıyla birlikte Merve'ye karşı açtığı savaş, Ufak Tefek Cinayetler son bölümüne damga vurdu. Adım adım ilerleyen Oya, önce Elif, sonra Serhan'ın annesi, en son ise Merve'yle ilgilenmiştir. Peki, onca hengamenin yaşandığı son bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan kaos ortamının ateşleyicisi kimdir? İşte, yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanı, Sarmaşık cinayetinin perde arkasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Davayı takip eden Kemal ve ortağının ofiste karşılaştığı tablo, Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanına damga vurdu. cinayet dosyasının ele alındığı panonun boşaltıldığını gören Kemal, bir hışımla müdürün odasına girince gerçekleri öğrenir ancak başka planlarını devreye alır. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanı
YENİ BÖLÜMDE DAVA KRİZİ
Komiser Kemal ve yardımcısının yürüttüğü dava, gitgide çözüme kavuşmaya başlamaktadır. İpuçlarını birer birer çözen ekip, hastanede gözlerini açan Sarmaşık sanıklarını dinlemeye hazırlanmaktadır. Ancak ters giden bazı durumlar vardır. Sarmaşık ahalisinden birisi, davanın bu kadar büyümesini istememektedir. Savcılık kararıyla üzeri örtbas edilmeye çalışılan dava, Kemal ve ortağını işkillendirmeye başlamıştır. Müdüründen konuyla ilgili ciddi bir cevap alamayan Kemal'in bambaşka bir planı vardır. Peki, Kemal nasıl bir yol izleyecektir?
NELER OLMUŞTU
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil gibi önemli isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetlerin, 8 Mayıs Salı günü yayınlanan 28. Bölümünde, Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?
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