Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cinayete adım adım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
14.05.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cinayete adım adım

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Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cinayete adım adım

Salı akşamları ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin merakla beklenen 29. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetlerle ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya adım adım yaklaşılıyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 29. bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil gibi isimler yer aldığı dizi Ufak Tefek Cinayetler'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM FRAGMANLARI

Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler,  görmeye başladık. Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor. Serhan'sa araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı. Arzu
için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak?

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölümünde, Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa  her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir  intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık....

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