Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cinayete adım adım
Salı akşamları ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin merakla beklenen 29. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetlerle ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya adım adım yaklaşılıyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 29. bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil gibi isimler yer aldığı dizi Ufak Tefek Cinayetler'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 29. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM FRAGMANLARI
Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler, görmeye başladık. Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor. Serhan'sa araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı. Arzu
için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak?
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölümünde, Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık....
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