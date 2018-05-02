Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında şimdi düşünme sırası Merve'de!
Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile inanılmaz olayları gün yüzüne çıkardı. Merve ve şeytani ortağı Elif'in Oya üzerinde kurduğu planlar, her ne kadar yolunda gitse de bir yerde patlak vermiştir. Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanında her şeyi öğrenen Oya, Merve ve Elif'in yakasına yapışmıştır. Çektiği eziyetlerin hesabını bir bir sormaya hazırlanan acılı kadın, Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanında ilk hamlesini yapmıştır. İşte, son bölümde ekrana gelen olaylar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından bazı gerçeklere ışık tuttu. Birkaç bölümdür Merve'nin oyunları dolayısıyla delirmek üzere olan Oya, Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanında üzerinde oynanan oyunun kaynağını bulmuştur. Elif ile Merve arasında bir bağlantı olduğunu tespit eden Oya, kendisini bu hale getiren her iki kadından da hesap sormaya hazırdır. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
ELİF-MERVE İŞBİRLİĞİ ÇUVALLIYOR
Oya'nın Serhan'ın hayatından çıkması için her türlü hinliği kullanmaktan çekinmeyen Merve, genç kadını ilaçlarla zehirlemeye devam etmektedir. İlaçların etkisiyle hafıza kaybı ve paranoya gibi semptomlara maruz kalan Oya, Merve'nin Serhan'ın bilinçaltına oynadığı oyunlarla birlikte çok zor durumda kalmıştır. İntihara teşebbüs eden Oya, maruz kaldığı oyunun farkına boğulmak üzereyken varmıştır. İlk hesap Elif'le olacaktır. Sonraki ise Merve'yle..
ÇOCUK VAADİYLE KANDIRILMIŞTI
Oya'nın meslektaşı Elif'i bir şekilde ikna ederek planlarının içerisine dahil eden Merve, saat gibi işlettiği planlarına geri dönmüştür. Nasıl oluyorsa onlarca adımdan oluşturduğu planlarının hiçbir adımında pürüz çıkmayan Merve, Oya'yı kapanın içerisine sürüklemeye devam etmektedir. Son olarak yeni ortağı olan Elif'e görev veren Merve, çocuk sahibi olmak isteyen Oya'ya bir sıvı enjekte etmesini istemiştir. İşlemin tamamlanmasının ardından Oya'nın evine elinde bir paket Hatmi Çiçeği bitkisiyle gelen Merve, sürekli öksüren arkadaşına iyilik gösterisinde bulunmuştur.
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