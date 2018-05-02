Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında şimdi düşünme sırası Merve'de!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriUfak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında şimdi düşünme sırası Merve'de!
GeriTelevizyon Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında şimdi düşünme sırası Merve'de!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
02.05.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında şimdi düşünme sırası Merve'de!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında şimdi düşünme sırası Merve'de!

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile inanılmaz olayları gün yüzüne çıkardı. Merve ve şeytani ortağı Elif'in Oya üzerinde kurduğu planlar, her ne kadar yolunda gitse de bir yerde patlak vermiştir. Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanında her şeyi öğrenen Oya, Merve ve Elif'in yakasına yapışmıştır. Çektiği eziyetlerin hesabını bir bir sormaya hazırlanan acılı kadın, Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanında ilk hamlesini yapmıştır. İşte, son bölümde ekrana gelen olaylar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından bazı gerçeklere ışık tuttu. Birkaç bölümdür Merve'nin oyunları dolayısıyla delirmek üzere olan Oya, Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanında üzerinde oynanan oyunun kaynağını bulmuştur. Elif ile Merve arasında bir bağlantı olduğunu tespit eden Oya, kendisini bu hale getiren her iki kadından da hesap sormaya hazırdır. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar

ELİF-MERVE İŞBİRLİĞİ ÇUVALLIYOR

Oya'nın Serhan'ın hayatından çıkması için her türlü hinliği kullanmaktan çekinmeyen Merve, genç kadını ilaçlarla zehirlemeye devam etmektedir. İlaçların etkisiyle hafıza kaybı ve paranoya gibi semptomlara maruz kalan Oya, Merve'nin Serhan'ın bilinçaltına oynadığı oyunlarla birlikte çok zor durumda kalmıştır. İntihara teşebbüs eden Oya, maruz kaldığı oyunun farkına boğulmak üzereyken varmıştır. İlk hesap Elif'le olacaktır. Sonraki ise Merve'yle..

ÇOCUK VAADİYLE KANDIRILMIŞTI

Oya'nın meslektaşı Elif'i bir şekilde ikna ederek planlarının içerisine dahil eden Merve, saat gibi işlettiği planlarına geri dönmüştür. Nasıl oluyorsa onlarca adımdan oluşturduğu planlarının hiçbir adımında pürüz çıkmayan Merve, Oya'yı kapanın içerisine sürüklemeye devam etmektedir. Son olarak yeni ortağı olan Elif'e görev veren Merve, çocuk sahibi olmak isteyen Oya'ya bir sıvı enjekte etmesini istemiştir. İşlemin tamamlanmasının ardından Oya'nın evine elinde bir paket Hatmi Çiçeği bitkisiyle gelen Merve, sürekli öksüren arkadaşına iyilik gösterisinde bulunmuştur.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

30 yıl sonra ‘evet’ dedi

Kibariye'ye iki şok birden!

Kızının tedavisini yarıda bıraktığı iddia edilmişti... Ceren Hindistan kararını verdi!