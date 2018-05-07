Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm fragmanında Merve'yi kabus bekliyor
Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Merve, kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle