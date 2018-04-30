Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya sonunda anlıyor mu?
Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı bazı gerçeklerin ortaya çıkacağının sinyalini verdi. Oya Kadın Doğum alanında ihtisası bulunduğu halde, Merve ve yeni 'kin kardeşi' Elif'in tongasına düşen Oya, başına neler geldiğinin farkına varamamıştır. Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya üzerinde oynanan oyunlar, genç kadında fiziki bazı rahatsızlıklara neden olmuştur. Peki, acımasızca planarı uygulamaktan çekinmeyen Merve'nin Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında bu durumu fark etmesi mümkün olacak mıdır? İşte, o fragman
Serhan'ın avuçlarının içerisinden öylece kaybolup gitmesini içine sindiremeyen Merve, Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında oynadığı oyunların neticelerine odaklanıyor. Oya'ya, Elif'in hipokrat yeminlerini çiğnemesini isteyerek kumpas kuran Merve, bir yandan da Serhan'ın bilinçaltını işlemektedir. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanına yansıyan bilgilere göre Merve bundan kazançlı mı çıkacaktır yoksa Oya artık derin uykusundan uyanıp Merve'nin oyunlarının farkına varacak mıdır? İşte yeni bölüm fragmanı
OYA ARTIK UYANACAK MI?
Oya'nın meslektaşı Elif'i bir şekilde ikna ederek planlarının içerisine dahil eden Merve, saat gibi işlettiği planlarına geri dönmüştür. Nasıl oluyorsa onlarca adımdan oluşturduğu planlarının hiçbir adımında pürüz çıkmayan Merve, Oya'yı kapanın içerisine sürüklemeye devam etmektedir. Son olarak yeni ortağı olan Elif'e görev veren Merve, çocuk sahibi olmak isteyen Oya'ya bir sıvı enjekte etmesini istemiştir. İşlemin tamamlanmasının ardından Oya'nın evine elinde bir paket Hatmi Çiçeği bitkisiyle gelen Merve, sürekli öksüren arkadaşına iyilik gösterisinde bulunmuştur. Peki, ilacın enjekte edilmesiyle birlikte sendelemeye başlayan Oya'nın evinde, Merve'nin nasıl bir planı olacaktır? Bu sıvının muhteviyatı ve etkisi neler olacaktır?
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