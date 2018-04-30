Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya sonunda anlıyor mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriUfak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya sonunda anlıyor mu?
GeriTelevizyon Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya sonunda anlıyor mu?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
30.04.2018 - 17:34, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya sonunda anlıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya sonunda anlıyor mu?

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı bazı gerçeklerin ortaya çıkacağının sinyalini verdi. Oya Kadın Doğum alanında ihtisası bulunduğu halde, Merve ve yeni 'kin kardeşi' Elif'in tongasına düşen Oya, başına neler geldiğinin farkına varamamıştır. Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Oya üzerinde oynanan oyunlar, genç kadında fiziki bazı rahatsızlıklara neden olmuştur. Peki, acımasızca planarı uygulamaktan çekinmeyen Merve'nin Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında bu durumu fark etmesi mümkün olacak mıdır? İşte, o fragman

Serhan'ın avuçlarının içerisinden öylece kaybolup gitmesini içine sindiremeyen Merve, Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında oynadığı oyunların neticelerine odaklanıyor. Oya'ya, Elif'in hipokrat yeminlerini çiğnemesini isteyerek kumpas kuran Merve, bir yandan da Serhan'ın bilinçaltını işlemektedir. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanına yansıyan bilgilere göre Merve bundan kazançlı mı çıkacaktır yoksa Oya artık derin uykusundan uyanıp Merve'nin oyunlarının farkına varacak mıdır? İşte yeni bölüm fragmanı

OYA ARTIK UYANACAK MI?

Oya'nın meslektaşı Elif'i bir şekilde ikna ederek planlarının içerisine dahil eden Merve, saat gibi işlettiği planlarına geri dönmüştür. Nasıl oluyorsa onlarca adımdan oluşturduğu planlarının hiçbir adımında pürüz çıkmayan Merve, Oya'yı kapanın içerisine sürüklemeye devam etmektedir. Son olarak yeni ortağı olan Elif'e görev veren Merve, çocuk sahibi olmak isteyen Oya'ya bir sıvı enjekte etmesini istemiştir. İşlemin tamamlanmasının ardından Oya'nın evine elinde bir paket Hatmi Çiçeği bitkisiyle gelen Merve, sürekli öksüren arkadaşına iyilik gösterisinde bulunmuştur. Peki, ilacın enjekte edilmesiyle birlikte sendelemeye başlayan Oya'nın evinde, Merve'nin nasıl bir planı olacaktır? Bu sıvının muhteviyatı ve etkisi neler olacaktır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Fatih Akın'a iki ödül

Hülya Avşar Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı.

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri