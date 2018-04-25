Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm fragmanında oyun daha yeni başlıyor
Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı saç baş yoldurtmaya devam devam ediyor. Jinekolog olmasına rağmen yıllar sonra ilk kez gördüğü üniversite arkadaşının onaylanmamış tedavisini kabul eden Oya, Merve'nin büyük oyununa düşmüştür. Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanında Merve'nin tüm planlarının saat gibi işlemesi, Oya'nın ise başına onca olayın gelmesine rağmen hiçbir şeyin farkında olmaması izleyicilerin tepkisini çekti. Peki, Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası yayınlanan 27. yeni bölüm fragmanında Merve'nin asıl amacı ne olacak?
Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile yine entrika dolu dakikaları izleyicisiyle buluşturdu. Kafasını toparladıktan sonra Sarmaşık'a geri dönen Merve, planını işletmek için Oya'nın üniversite yıllarından arkadaşına gitmiştir. Kötü kalpli kadınla işbirliği yapan Merve, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde sonun başlangıcı için ilk adımını atmıştır. Peki, son bölümün ardından yayınlanan 27. bölüm fragmanında Merve'nin hamlesi neler olacak? İşte, o fragman ve son bölüm
MERVE'DEN İYİLİK GÖSTERİSİ
Oya'nın meslektaşı Elif'i bir şekilde ikna ederek planlarının içerisine dahil eden Merve, saat gibi işlettiği planlarına geri dönmüştür. Nasıl oluyorsa onlarca adımdan oluşturduğu planlarının hiçbir adımında pürüz çıkmayan Merve, Oya'yı kapanın içerisine sürüklemeye devam etmektedir. Son olarak yeni ortağı olan Elif'e görev veren Merve, çocuk sahibi olmak isteyen Oya'ya bir sıvı enjekte etmesini istemiştir. İşlemin tamamlanmasının ardından Oya'nın evine elinde bir paket Hatmi Çiçeği bitkisiyle gelen Merve, sürekli öksüren arkadaşına iyilik gösterisinde bulunmuştur. Peki, ilacın enjekte edilmesiyle birlikte sendelemeye başlayan Oya'nın evinde, Merve'nin nasıl bir planı olacaktır? Bu sıvının muhteviyatı ve etkisi neler olacaktır?
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