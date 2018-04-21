Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm fragmanında Merve'den şok hamle
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oya’nın kriz geçirdiği sahneyle başlayan Ufak Tefek Cinayetler’in 26. bölüm fragmanına Serhan’ın ‘ben bir proje miyim senin için?’ sorusu damga vurdu. Mehmet- Burcu ilişkisini kullanarak alt mesajlar veren Merve, çok büyük bir plan yapacak gibi görünüyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı, önemli ipuçları geldi. En son 17 Nisan Salı akşamları izleyicilerle buluşan Ufak Tefek Cinayetler’in 26. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Dizinin son bölümünde kocasını kaybetmesinin altındaki nedeni çözen Merve, herkesi şok edecek bir hamle yapacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler’in 24 Nisan tarihli bölümünden ilk görüntüler!
Dizinin yeni bölümünde Serhan ve Oya arasındaki ilişkiyi anlayan Merve, Serhan’ın Oya’dan şüphelenmesi için çok ince bir plan yapıyor, ikili arasında ciddi bir tartışma yaşanıyor. Serhan’ın sözleriyle sarsılan Oya, sinir krizi geçiyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık.
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