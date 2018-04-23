Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanında gizemli isim!
Ufak Tefek Cinayetler yine sansasyonel bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oya'nın Merve tarafından deşifre edilmesinin ardından gözler ortaya çıkacak planlara çevrilmişti. Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm fragmanında Merve, Oya'nın üniversiteden bir arkadaşını bularak planının içerisine dahil etmiştir. Peki, Merve'nin planının içerisine dahil ettiği ismin ilk girişimi ne olacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm fragmanları ve bazı detaylar
Ufak Tefek Cinayetler son bölümünün ardından 26. yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı. İkinci fragmanda ise Merve'nin gerçek oyununa başladığı sahneler dikkat çekti. Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanında bir diğer dikkat çeken konu ise Taylan'ın evine gelen hizmetçiye sarktığı sahneler oldu. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler
Dizinin yeni bölümünde Serhan ve Oya arasındaki ilişkiyi anlayan Merve, Serhan’ın Oya’dan şüphelenmesi için çok ince bir plan yapıyor, ikili arasında ciddi bir tartışma yaşanıyor. Serhan’ın sözleriyle sarsılan Oya, sinir krizi geçiyor.
MEHMET, YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ARZU'DAN BEKLEMEDİĞİ HAMLE GÖRÜYOR
Enver ile Arzu arasındaki ilişkinin devam edeceği yönündeki kaygıları içerisinde barındıran Mehmet, Arzu'yu kendi dükkanında görünce birden afallamıştır. Arzu'nun Mehmet'i eşyalarını toparlayıp eve gelmesi konusunda ikna etmeye çalışması, kafa karıştırıcı bir etki yaratmıştır. Peki, bu davetle birlikte Arzu'nun Mehmet üzerindeki planları ne olacaktır?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık.
UFAK TEFEK CİNAYETLER'E YENİ OYUNCU
“Ufak Tefek Cinayetler”’e oyuncu Sezin Akbaşoğulları konuk oluyor. Akbaşoğulları, Ufak Tefek Cinayetler’in 26. bölümünde izleyici ile buluşacak. 24 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde güzel oyuncu, Oya’nın (Gökçe Bahadır) üniversiteden arkadaşı Elif karakterini canlandıracak.
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