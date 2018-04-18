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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanında Arzu'nun bir planı var!
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18.04.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanında Arzu'nun bir planı var!

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Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanında Arzu'nun bir planı var!

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile yine gerilim dolu anlar yaşattı. Oya ile Serhan arasındaki ilişkiyi net olarak öğrenen Merve, ilk etapta ne yapacağı konusunda fikir sahibi olamamıştır. Kafasını toplamak için şehirden uzak bir yere giden Merve, Oya-Serhan ilişkisine darbe vurabilmek için Sarmaşık'a yeniden dönecektir. Heyecan dolu son bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülerde ise Arzu'nun Mehmet'le yaşadığı ilginç diyaloglar yer aldı. İşte son bölümden bazı detayları ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümüne Merve'nin bir anda sessizliğe bürünmesi damga vurdu. Plancılığıyla tanınan ve hiçbir zaman altta kalmayan Merve, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Serhan'a boşanma işlemlerini hızlandırmaları gerektiğini ancak öncesinde bir tatile çıkacağını söylemiştir. Kafasını toparlamak ve planlarını daha kolay yapabilmek için bir süre şehirden uzaklaşan Merve, daha güçlü bir şekilde Sarmaşık'a dönecek ve Oya'nın kapısına dayanacaktır.

Diğer taraftan Arzu ile Enver arasındaki ilişki, Mehmet tarafından öğrenilmiştir. Mehmet'in aldığı duyum üzerine gerçekleştireceği ilk hamle, ofise giderek Enver'i tartaklamak olacaktır.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEHMET, YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ARZU'DAN BEKLEMEDİĞİ HAMLE GÖRÜYOR

Enver ile Arzu arasındaki ilişkinin devam edeceği yönündeki kaygıları içerisinde barındıran Mehmet, Arzu'yu kendi dükkanında görünce birden afallamıştır. Arzu'nun Mehmet'i eşyalarını toparlayıp eve gelmesi konusunda ikna etmeye çalışması, kafa karıştırıcı bir etki yaratmıştır. Peki, bu davetle birlikte Arzu'nun Mehmet üzerindeki planları ne olacaktır?

 

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