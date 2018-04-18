Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm fragmanında Arzu'nun bir planı var!
Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile yine gerilim dolu anlar yaşattı. Oya ile Serhan arasındaki ilişkiyi net olarak öğrenen Merve, ilk etapta ne yapacağı konusunda fikir sahibi olamamıştır. Kafasını toplamak için şehirden uzak bir yere giden Merve, Oya-Serhan ilişkisine darbe vurabilmek için Sarmaşık'a yeniden dönecektir. Heyecan dolu son bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülerde ise Arzu'nun Mehmet'le yaşadığı ilginç diyaloglar yer aldı. İşte son bölümden bazı detayları ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümüne Merve'nin bir anda sessizliğe bürünmesi damga vurdu. Plancılığıyla tanınan ve hiçbir zaman altta kalmayan Merve, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Serhan'a boşanma işlemlerini hızlandırmaları gerektiğini ancak öncesinde bir tatile çıkacağını söylemiştir. Kafasını toparlamak ve planlarını daha kolay yapabilmek için bir süre şehirden uzaklaşan Merve, daha güçlü bir şekilde Sarmaşık'a dönecek ve Oya'nın kapısına dayanacaktır.
Diğer taraftan Arzu ile Enver arasındaki ilişki, Mehmet tarafından öğrenilmiştir. Mehmet'in aldığı duyum üzerine gerçekleştireceği ilk hamle, ofise giderek Enver'i tartaklamak olacaktır.
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MEHMET, YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ARZU'DAN BEKLEMEDİĞİ HAMLE GÖRÜYOR
Enver ile Arzu arasındaki ilişkinin devam edeceği yönündeki kaygıları içerisinde barındıran Mehmet, Arzu'yu kendi dükkanında görünce birden afallamıştır. Arzu'nun Mehmet'i eşyalarını toparlayıp eve gelmesi konusunda ikna etmeye çalışması, kafa karıştırıcı bir etki yaratmıştır. Peki, bu davetle birlikte Arzu'nun Mehmet üzerindeki planları ne olacaktır?
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