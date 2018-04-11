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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Merve'nin kini kuvvetleniyor
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11.04.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Merve'nin kini kuvvetleniyor

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Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Merve'nin kini kuvvetleniyor

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü kaos ortamını gözler önüne serdi. Merve'nin kızı Mila için düzenlediği doğum günü partisine özel planlar kuran Oya ve Pelin, planlarında Burcu'yu da maşa olarak kullanmıştır. Ufak Tefek Cinayetler son bölümüne damga vuran Serhan ve Oya sahnesi ise Merve'nin aydınlanmasına imkan tanımıştır. Peki, tüm bu kaos ortamının ekrana geldiği son bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm fragmanında neler ekrana geldi? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm ilk fragmanına Mehmet ve Arzu'nun diyalogları yansıdı. Arzu'nun iş ortağı ile bir ilişkisi olduğunu duyan Mehmet, Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanında eski eşinin ofisini basmıştır. Eşiyle ilişkisi olduğu konusunda şüpheleri olan Enver'i tartaklayan Mehmet, bu hesabın burada kapanmayacağını ifade etmiştir. İşte, merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler

MERVE'YE BÜYÜK ŞOK

Her türlü hesabın ve planın altından kolayca kalkmayı başarabilen Merve, artık tökezlemeye başlamıştır. Boşanmak isteyen Serhan'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğuna gayet emin olduktan sonra kendi yöntemleriyle bir plan kuran Merve, ilk etapta bu kadının Oya olduğunu düşünse de sonrasında bu görüşünü farklı kadınlara yönlendirmiştir. Diğer taraftan Oya, Serhan'ın başına gelenlerden dolayı üzülmüş ve kızmıştır. Artık Merve'nin bir ders alması gerektiğini düşünerek Pelin ile bir işbirliği içerisine girmiştir. Hedefte Mila'nın doğum günü partisi olacaktır. Doğum günü partisinde Merve'nin işlediği cinayeti ayyuka çıkarmak isteyen Burcu, kamera kaydını doğum günü partisine katılım için bahçede bulunan konukların ekranına yansıtmıştır. Ancak bu planı bozan kişi Edip olmuştur. Merve'nin yaşadığı tüm bu rezilliklerin ötesinde en çok kafasını kurcalayan konu ise Serhan ile Oya'nın bahçede gösterdiği yakınlık olacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hayatını düzene sokmak için kendince planlar kurmaya devam eden Merve, bu uğurda çevresindeki insanları çiğnemekten çekinmiyor. Tunç cinayetini beraber işledikleri için polise giderek tüm bunları anlatacağını söyleyen Merve, Pelin'in gözünü hayli korkutmuştur. Hal böyle olunca Pelin'in elinden Merve'nin hesabına uymaktan başka bir şey gelmemektedir. Serhan'ı, Taylan'ı da alet ederek evine davet eden Pelin, Merve'yle buluşmalarını gerçekleştirmiştir. Serhan'ın bu denli umarsız davranışları, Merve'yi çileden çıkarmış ve yeni yollara itmiştir. Serhan'ın tuttuğu evin yerini tespit ettikten sonra planlarını yola koyan Merve, Serhan'ın cep telefonundan öyle bir oyun oynamıştır ki, bunun sonucunda oltaya düşen kişi Oya olacaktır.

 

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