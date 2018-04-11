Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Merve'nin kini kuvvetleniyor
Ufak Tefek Cinayetler son bölümü kaos ortamını gözler önüne serdi. Merve'nin kızı Mila için düzenlediği doğum günü partisine özel planlar kuran Oya ve Pelin, planlarında Burcu'yu da maşa olarak kullanmıştır. Ufak Tefek Cinayetler son bölümüne damga vuran Serhan ve Oya sahnesi ise Merve'nin aydınlanmasına imkan tanımıştır. Peki, tüm bu kaos ortamının ekrana geldiği son bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm fragmanında neler ekrana geldi? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm ilk fragmanına Mehmet ve Arzu'nun diyalogları yansıdı. Arzu'nun iş ortağı ile bir ilişkisi olduğunu duyan Mehmet, Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanında eski eşinin ofisini basmıştır. Eşiyle ilişkisi olduğu konusunda şüpheleri olan Enver'i tartaklayan Mehmet, bu hesabın burada kapanmayacağını ifade etmiştir. İşte, merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler
MERVE'YE BÜYÜK ŞOK
Her türlü hesabın ve planın altından kolayca kalkmayı başarabilen Merve, artık tökezlemeye başlamıştır. Boşanmak isteyen Serhan'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğuna gayet emin olduktan sonra kendi yöntemleriyle bir plan kuran Merve, ilk etapta bu kadının Oya olduğunu düşünse de sonrasında bu görüşünü farklı kadınlara yönlendirmiştir. Diğer taraftan Oya, Serhan'ın başına gelenlerden dolayı üzülmüş ve kızmıştır. Artık Merve'nin bir ders alması gerektiğini düşünerek Pelin ile bir işbirliği içerisine girmiştir. Hedefte Mila'nın doğum günü partisi olacaktır. Doğum günü partisinde Merve'nin işlediği cinayeti ayyuka çıkarmak isteyen Burcu, kamera kaydını doğum günü partisine katılım için bahçede bulunan konukların ekranına yansıtmıştır. Ancak bu planı bozan kişi Edip olmuştur. Merve'nin yaşadığı tüm bu rezilliklerin ötesinde en çok kafasını kurcalayan konu ise Serhan ile Oya'nın bahçede gösterdiği yakınlık olacaktır.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Hayatını düzene sokmak için kendince planlar kurmaya devam eden Merve, bu uğurda çevresindeki insanları çiğnemekten çekinmiyor. Tunç cinayetini beraber işledikleri için polise giderek tüm bunları anlatacağını söyleyen Merve, Pelin'in gözünü hayli korkutmuştur. Hal böyle olunca Pelin'in elinden Merve'nin hesabına uymaktan başka bir şey gelmemektedir. Serhan'ı, Taylan'ı da alet ederek evine davet eden Pelin, Merve'yle buluşmalarını gerçekleştirmiştir. Serhan'ın bu denli umarsız davranışları, Merve'yi çileden çıkarmış ve yeni yollara itmiştir. Serhan'ın tuttuğu evin yerini tespit ettikten sonra planlarını yola koyan Merve, Serhan'ın cep telefonundan öyle bir oyun oynamıştır ki, bunun sonucunda oltaya düşen kişi Oya olacaktır.
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