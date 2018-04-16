Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm fragmanında Merve Sarmaşık'a rezil oluyor
Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan 25. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde büyük savaş başlıyor. Kimse Merve'nin aklından ne geçtiğini bilmiyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle