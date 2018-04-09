Ufak Tefek Cinayetler 24. bölüm fragmanında dananın kuyruğu kopuyor
Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler dudakları uçuklattı. Merve'nin Serhan'ın hayatında birisi olduğunu düşünerek sürdüğü iz, Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanında yolları Oya'ya kadar getirmiştir. İşte, büyük fırtınaların kopacağı Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanında Oya ile Serhan arasındaki ilişki, Merve'nin akıllara zarar hamlesi ile ortaya çıkmıştır. Merve'nin gerçekleştirdiği hamleyle elde ettiği ipuçları, Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanında sağlam planlarla geri dönmesiyle sonuçlanacaktır. İşte, son bölümün ardından iple çekilen Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm hakkında bazı bilgiler
Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması Sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmek zorunda; bizi çok şaşırtacak.
Son bölümde; Hayatını düzene sokmak için kendince planlar kurmaya devam eden Merve, bu uğurda çevresindeki insanları çiğnemekten çekinmiyor. Tunç cinayetini beraber işledikleri için polise giderek tüm bunları anlatacağını söyleyen Merve, Pelin'in gözünü hayli korkutmuştur. Hal böyle olunca Pelin'in elinden Merve'nin hesabına uymaktan başka bir şey gelmemektedir. Serhan'ı, Taylan'ı da alet ederek evine davet eden Pelin, Merve'yle buluşmalarını gerçekleştirmiştir. Serhan'ın bu denli umarsız davranışları, Merve'yi çileden çıkarmış ve yeni yollara itmiştir. Serhan'ın tuttuğu evin yerini tespit ettikten sonra planlarını yola koyan Merve, Serhan'ın cep telefonundan öyle bir oyun oynamıştır ki, bunun sonucunda oltaya düşen kişi Oya olacaktır.
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