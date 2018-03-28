Ufak Tefek Cinayetler 23. bölümde Merve gerçeği öğreniyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı
Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında; boşanma davasıyla 3 ay süre kazanan Merve, gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşıyor. Serhan’ın bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Merve gördüklerinden sonra gözyaşlarını tutamıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Entrika dozu yüksek sahneleri ağırlıklı olduğu Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Tunç’tan kurtulmaya çalışan Merve ve Pelin akıllara zarar bir plan yaptı. Tunç’un akıbetini merak eden izleyiciler yeni fragmanla bambaşka bir ipucu aldı....
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümleriyle ekran karşısındakileri şaşırtmaya devam ediyor. Geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği Ufak Tefek Cinayetler’in 27Mart tarihli 22. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Tunç’un ortaya çıkışıyla büyük bir şok yaşayan Merve ve Pelin yeni bir plan yaptı. Ancak planları işe yaramayan ikili, ıssız bir ormanda Tunç’la baş başa kaldı. Bulunduğu yerden düşen Tunç’tan kurtulmanın yolunu ise Merve buldu. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinin belirsiz bir şekilde yapılması sonrası fragman araştırmaları yoğunlaştı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!
SON BÖLÜM ÖZETİ
Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!
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