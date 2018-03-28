Ufak Tefek Cinayetler 23. bölümde Merve gerçeği öğreniyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.03.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 23. bölümde Merve gerçeği öğreniyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı

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Ufak Tefek Cinayetler 23. bölümde Merve gerçeği öğreniyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında; boşanma davasıyla 3 ay süre kazanan Merve, gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşıyor. Serhan’ın bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Merve gördüklerinden sonra gözyaşlarını tutamıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Entrika dozu yüksek sahneleri ağırlıklı olduğu Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Tunç’tan kurtulmaya çalışan Merve ve Pelin akıllara zarar bir plan yaptı. Tunç’un akıbetini merak eden izleyiciler yeni fragmanla bambaşka bir ipucu aldı....

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümleriyle ekran karşısındakileri şaşırtmaya devam ediyor. Geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği Ufak Tefek Cinayetler’in 27Mart tarihli 22. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Tunç’un ortaya çıkışıyla büyük bir şok yaşayan Merve ve Pelin yeni bir plan yaptı. Ancak planları işe yaramayan ikili, ıssız bir ormanda Tunç’la baş başa kaldı. Bulunduğu yerden düşen Tunç’tan kurtulmanın yolunu ise Merve buldu. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinin belirsiz bir şekilde yapılması sonrası fragman araştırmaları yoğunlaştı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!

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