Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gerçekler sonunda aydınlanıyor
Salı akşamları ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan son bölümünde heyecanın dozunun iyi arttığı dizide, seyirciler 23. yeni bölüm 2. fragmanının belli olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanacak olan yeni bölümüne dair önemli ipuçları içeren fragmanda, Merve ve Pelin’in başı büyük derde giriyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında başka neler var? Ufak Tefek Cinayetler 23. bölümde neler olacak?
İzleyicilerine her hafta heyecan dolu dakikalar yaşatan ve gittikçe gerilimin dozunu arttıran Ufak Tefek Cinayetler merakla beklenen 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan önemli gelişmelerin ardından seyircilerin araştırdığı yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilere sunulmuştu. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli detaylar veren fragmanda Merve ve Pelin’in her an hapishaneye girebilir. İşte, Ufak Tefek Cinayetleri'in 23. bölüm fragmanları, yeni bölüme dair kısa bilgiler...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 23. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen ve Mert Fırat gibi usta isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde, Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.
Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler. Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…
Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!
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