Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanında şimdi hesap zamanı!

Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanında Burcu'nun yaptığı tüm girişimler, çorap söküğü gibi ortaya çıkmaya devam ediyor. Öncelikle Arzu ve Merve'nin olayın faili olarak suçlandığı Ufak Tefek Cinayetler'de, sonradan gerçekler ortaya çıkıyor ve Burcu'nun saman altından yürüttüğü sular meydana dökülüyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan akıllara durgunluk verici olaylar

BURCU'NUN PLANLAR SUYA DÜŞTÜ

Oya'nın düğününü bozacağından hayli endişeli olan Burcu, hamilelik yalanının ortaya çıkmasını istemediğinden aklına gelen ilk planı gerçekleştirmiştir. Oya'nın hayati tehlikeyi atlatmasının ardından hemen araştırmaya başlayan Serhan, sevdiği kadına bunu yapabilecek ilk insan olarak boşanmak üzere olduğuı karısını sorgulamıştır. Karısı Merve'nin bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu çok iyi bilen Serhan, adım adım incelemelerine başlamıştır. Nitekim Oya ile Serhan, bambaşka bir adrese gitmiştir: Burcu. Peki, Burcu tüm bunlardan şimdi nasıl sıyrılacaktır?

Öte yandan Burcu'yu takip eden Arzu, üzerine yıkılmaya çalışılan Oya mevzusunu çözüme kavuşturmaya hazırlanmaktadır. Burcu'yu dışarıda yakalayan Arzu, Oya'yı buzluğa kendisinin kilitlemediğini anlatmıştır. Bunu yapanın Burcu olduğunu ifade eden Arzu, beklemediği bir olay ile karşılaşmıştır. Hamilelik yalanının da ortaya çıkmasına ramak kalan Burcu, kendisini kurtarmak için merdivenden aşağı atlamıştır. Bu sayede hem hamilelik yalanı ortadan kalkmış hem de Arzu'nun iddiası zayıflamış olacaktır.