Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm fragmanında 4 kadın yüzleşiyor! Son bölümde neler oldu?

Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm fragmanı yüzleşme bekleyenleri restleşme ile karşılaştırdı. Tekerine çomak sokan Pelin, Arzu ve Burcu'ya karşı bilenen Merve, her birisi için önemli olan konulara dahil olmuş ve hayal kırıklığı yaşamalarını sağlamıştır. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde ekrana gelen görüntüler arasında dikkat çeken bir diğer husus ise dizinin final sahnelerinde Oya'nın başına gelen olaylar olmuştur. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde ekrana gelen görüntüler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA LAF SOKMA YARIŞI
Yeni bölüm fragmanında birbirlerine düşman kesilen Oya, Merve, Pelin ve Arzu aynı masaya oturmuştur. Oya'nın Burcu'nun doktoru olduğunu öğrenen Arzu, masa başında tepki göstermiştir. Pelin'in ise Oya'ya tepkisi elindeki kozları bir anda kaptırması yönünde olmuştur. Tüm bunlar karşısında idk duruşunu asla bozmayan Oya, bir anda arkasında Merve'nin desteğini hissetmiştir. Peki, masadaki kozların en büyüğüne sahip olan Pelin, Oya ile Serhan arasındaki ilişkiyi Merve'nin yanında ayyuka çıkarabilecek midir?
UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN SON BÖLÜMÜNE OYA SAHNESİ DAMGA VURDU
Kendince çok önemli olarak arz ettiği planlar kuran Merve, bu planların teker teker gün yüzüne çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşamıştır. Yaşadığı hiçbir hayal kırıklığında çöküş yaşamayan Merve, her birisinin cevabını karşı ataklarla vermiş ve Pelin, Arzu ve Burcu'nun işlerine çomak sokmuştur. Tüm bunların yanında Merve'yi derinden etkileyen en önemli olay ise Oya'nın sergilediği tutum olmuştur. Merve'nin hırsızlık esnasında kullandığı malzemeleri ele geçiren Oya, bunları almak için evine bir hışımla gelen Merve'ye zavallı muamalesi yapmış ve malzeme poşetini önüne atmıştır. Karşılaştığı durum karşısında gururu incinen Merve ise benimsenen dik duruşunu kaybederek gözyaşlarına boğulmuştur. Pelin ise aralarının çok iyi olmadığını bildiği Oya ile Merve'yi aynı masada otururken görünce şoka uğramıştır. Dizinin final bölümlerine atıfta bulunulan son sahnelerde, Oya'nın ölüm sahnesi olay yarattı.
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