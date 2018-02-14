Ufak Tefek Cinayetler 16. son bölümü hayrete düşürdü!

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile beklenen şoku yaşattı. Oya-Serhan ve Merve-Edip ikilisine ilaveten Pelin'in hamleleri de son bölümün dikkat çeken konuları arasında yer aldı. Kafasında kurduğu hikayenin gerçeklik payının olup olmadığını görmek isteyen Pelin, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde kendince büyük bir başarıya imza atmıştır. Peki, sansasyonel olayların ekrana geldiği son bölümün ardından merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 17. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
OYA-SERHAN İLİŞKİSİ RESMİLEŞİYOR
Bir süredir gizledikleri ilişkilerini artık resmi olarak yaşamak istediğini sık sık dile getiren Serhan, Oya ile bu konuyu ciddi ciddi konuşmaktadır. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Serhan'ın izini süren Pelin, genç adamı bir otel odasında bulmuştur. Serhan'ın kaldığı odanın anahtarını bir şekilde ele geçiren Pelin, edindiği bilgilerin ardından odadan çıkacağı esnada birilerinin geldiğini fark eder ve oda içerisindeki dolabın içerisine gizlenir. Pelin'in istemeden yaptığı bu hamle, kendisini hiç ummadığı bir yola sürükleyecektir.
Serhan'ın odaya girmesinden çok kısa bir süre sonra Oya gelmiş ve ikili, ilişkilerini artık farklı boyutlara taşıma konusunda kararlar almayı tartışmıştır. Tüm bu olanlar dolabın arkasındaki Pelin tarafından net bir şekilde duyulmuştur.
Diğer taraftan Merve ise evinde Serhan'ın geleceğini ummaktadır. Sevgililer Günü'nde eşinin kendisini yalnız bırakmayacağına oldukça emin olan Merve, kendisini arayan Edip'e bunları aynen aktarmıştır. Edip ise Serhan'ın evi terk ettiğinin ve geri dönmeyeceğinin farkında olduğunu söylemiş, Merve'nin tüm hislerini yerle bir etmiştir.
Peki, bunun üzerine Edip'in yanına giden Merve, kendisine yakınlık duyan adam karşı sıcak bir tutum içerisinde mi olacaktı? Yoksa ters bir tavır sergileyerek ortamdan ayrılacak mıdır?
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Toplam 4 dakikalık yeni bölümden ilk sahne videosu yayınlayan Ufak Tefek Cinayetler, Oya-Serhan-Pelin üçlüsü arasındaki diyaloglara tanık ediyor. Pelin, sahip olduğu bilgileri açık koz olarak kullanırken, Oya ile Serhan bu durum karşısında şok oluyor. İşte, o fragman;
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