Üç Kağıtçı filmi ne zaman çekildi? İşte Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncuları
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Üç Kağıtçı filmi bir kez daha televizyonda izleyici ile buluşuyor. Başrolünde usta sanatçı Kemal Sunal'ın yer aldığı komedi türündeki filminde Rıfkı'nın ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönmesini ve tesadüfler zinciri ile başından geçenleri ele alınıyor. Peki, Üç Kağıtçı filmi ne zaman çekildi? İşte, filme ilgili merak edilenler.
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Türk sinamasının unutulmaz filmi Üç Kağıtçı, oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği yılla, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Üç Kağıtçı filmi konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler.
1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda , Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen, Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi oyuncular yer alıyor. 1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda , Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen, Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi oyuncular yer alıyor.
FİLMİN KONUSU HAKKINDA BİLGİLER
Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.
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