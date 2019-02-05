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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.02.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Üç filmle iddialı geliyor

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Üç filmle iddialı geliyor

Komedi programı “Buyur Bi'de Burdan Bak" ile tanınan senarist ve oyuncu Giray Altınok, bu yıl setten sete koşacak.

Giray Altınok’un ilk projesi, BKM yapımcılığında seyirciyle buluşacak “Aykut Enişte” filmi olacak. Altınok’un senaryosunu Cem Gelinoğlu’yla birlikte kaleme aldığı film, düğününe 1 hafta kala başına gelen talihsiz olaylar yüzünden başka bir düğünde de “damat” olmak zorunda kalan adamın kahkaha dolu hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

HABABAM’DA RACON KESECEK

Altınok, “Yeni sınıf yeni öğrenciler” parolasıyla çekilecek “Hababam Sınıfı Yeniden” filminde de rol alacak. Yapımcılığını Hann Medya’nın, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği bu Yeşilçam klasiğinin yeniden çevriminde ünlü oyuncu, sınıfın bıçkın delikanlısı ‘Racon Faruk’u canlandıracak. Oyuncu, mayıs ayında vizyona girecek film için çok heyecanlı: “En büyük gurur, Hababam Sınıfı ismiyle yan yana gelebilmek. Umarım seyirci de orijinalindeki arkadaşlık vurgusuna sadık kalınan bu versiyonu çok sever.”

KENDİ YAZIP KENDİ OYNAYACAK

Ünlü komedyenin üçüncü projesi ise hem yazıp hem de başrolünde yer alacağı “Bize Müsaade”. Çekimlerine mart ayında başlanması ve yaz aylarında vizyona girmesi planlanan filmde Altınok, yeni filmine mekan bakmak için akıl hastanesine girip bir dizi yanlış anlama yüzünden dışarı çıkamayan bir yönetmeni oynayacak.

Üç filmle iddialı geliyor

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