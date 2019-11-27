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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!

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Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!

ATV ekranlarında bu akşam 2. bölümü yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Bu hafta 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan 'Kuruluş Osman' dizisi, Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Twitter'ın 'Trends' bölümüne "#KuruluşVakti" hashtag'iyle giren dizi hakkında çok sayıda mesaj paylaşıldı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

-Şşttt sessizlik. Çaylarımızı alıp ekranların başına geçiyoruz.

-Kuruluş Osman Başlıyoor!

-Ey oğul hilalin gölgesinde adalet ol, Derman ol, Gazi ol , Devlet ol

-Let's go King

-Kuruluş Osman super bi dizi

-Kuruluş Osman Vakti

-Osman gazi'nin ilk bölümde çamura düşme sahnesi üç günde çekilmiş, ve Burak Özçivit dublör kullanmadan 7 saat çamurda kalmış.

-Günlerden Kuruluş Osman

-Bugüüüüüünnnnn Kuruluş osman günüüüü

-Burak Özçivit varsa izlerim abi #KuruluşOsman

-Devlet olma vakti #KuruluşVakti

-Bugün Kuruluş Osman varmış,geçen hafta Aybars öldü ağladık. Bakalım bu hafta kime ağlıycaz

-Diziye sağlam kişiler giriyor güzel olacak #KuruluşOsman

-Kurt balasından kurt doğar #KuruluşVakti

2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

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Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri kimlerdir İşte Kuruluş Osmanın oyuncuları ve hayatları
Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri kimlerdir ? İşte Kuruluş Osman'ın oyuncuları ve hayatları
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