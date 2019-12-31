Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında?

Baba tarafı Bulgaristan göçmeni, annesi ise Rizeli olan Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Ayrılık dizisi ile yaşayan Tuvana Türkay; Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül ve Kızlarım İçin dizilerinde, ayrıca, Olanlar Oldu, Bizans Oyunları, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Geym of Bizans, Güvercin Uçuverdi ve Eksik Sayfalar adlı filmlerde de yer aldı. Tuvana Türkay, Türk millî futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşla gündeme geliyordu. i. Ozan Doğulu ile bir single çalışması yapan Türkay, müzikten sonra yeni hedefinin kitap yazmak olduğunu açıklamıştı.