Tutunamayanlar oyuncuları kimler ve hangi isimler dizide rol alıyor? Tutunamayanlar nerede çekiliyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. Absürt komedi kategorisinde yer alan dizide Ece Çeşmioğlu, Zafer Alagöz, Doğu Demirkol gibi oyuncular yer alıyor. Çok sayıda ünlü ismin kamera karşısına geçtiği Tutunamayanlar'da; babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem’in hayatının Tarık’la beraber değişmesi ele alınıyor. Dizinin ilk bölümleri ekranlara gelirken Tutunamayanlar oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Tutunamayanlar dizisi oyuncuları kimler, hangi isimler rol alıyor? Tutunamayanlar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, diziyle ilgili tüm bilgiler.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI ARASINDA KİMLER VAR?

Başrolünde Doğu Demirkol'un yer aldığı Tutunamayanlar oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Ece Çeşmioğlu, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, Hande Katipoğlu, Bora Akkaş, Dilhan Nazözgülüş, Uğur Serhan ve Dilek Çelebi yer alacak.

TUTUNAMAYANLAR TARIK (DOĞU DEMİRKOL) KİMDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem’e aşık olan Tarık, İrem’i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan’ın yardımını alacaktır.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

TUTUNAMAYANLAR İREM (ECE ÇEŞMİOĞLU) KİMDİR?

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem’in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık’la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık’ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.

Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Bu sezon Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.

TUTUNAMAYANLAR İLHAN (ZAFER ALGÖZ) KİMDİR?

On iki bin yaşındaki İlhan vizyonsuz bir ilham perisidir. Yıllarca Anadolu’da kala kala asimile olan İlhan’ın tüm davranışları ve görüntüsü tipik bir Orta Anadoluluya dönüşmüştür. Sürekli çekirdek yiyen, Orta Anadolu şivesiyle konuşan İlhan, Tarık’a başarılı olacağına inandığı iş girişimi fikirleri verecektir ve geçmişe gitme yeteneğini bu uğurda kullanacaktır.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.

1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

TUTUNAMAYANLAR AYŞE (YELİZ KUVANCI) KİMDİR?

Tarık’ın ablası Ayşe, psikoloji bölümü bitirmiş ancak yüksek lisansını yapamamıştır. En büyük hayali bir gün klinik psikolog olmakken mahallede yaşayan zengin iş kadını Belgin’in çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalmıştır.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1984 Ankara doğumludur ve Ankara'da büyümüştür. Çocukluğunda oyunculuk ile ilgili herhangi bir planı olmayan Kuvancı, babasının teşvikiyle tiyatro eğitimi veren bir eğitim kurumuna gitti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı. Bir sezon oynadıktan sonra rolü bitince 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. TRT'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide rol aldı ve Kocamın Ailesi dizisinde 'Güneş' adlı karakteri canlandırdı.

TUTUNAMAYANLAR HİCABİ (ŞİNASİ YURTSEVER) KİMDİR?

50 yaşlarında bir profesör olan Hicabi Cihangir, mahallede kurulan 3 katlı bir apartman üniversitesi olan Özel Cihangir Üniversitesi’nin sahibi ve rektörüdür. Üniversiteyi para kazanmak için kurmuş olan Hicabi üniversitesini kar eden bir kurum haline getirmek için çaba gösterecektir.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Sinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.

Sinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.

2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Olur Olur!" adlı sinema filminde Ayten Uncuoğlu, Alper Kul, Mehmet Özgür, Aylin Kontente ile beraber rol aldı.

2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" adlı sinema filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile beraber rol aldı.

TUTUNAMAYANLAR ŞAİR LÜTFÜ (BARIŞ YILDIZ) KİMDİR?

Büyük bir şair olmak isteyen Lütfü’nün bugüne kadar yazdığı tüm şiirleri bastırdığı şiir kitabı hiç satmamıştır. Annesinin memleketten yolladığı erzaklar ve harçlıklarla geçinen Lütfü, Tarık’a iş kurma girişimlerinde destek olurken ve kendi şiirleri için de ilham arar.

BARIŞ YILDIZ KİMDİR?

Barış Yıldız, 17 Eylül 1982 tarihinde istanbul’da doğmuştur. Baba tarafı Diyarbakır, anne tarafı Bulgaristanlıdır. 1996-1999 yılları arasında İleri Gözetleme Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Manga’da dramaturgi ve oyunculuk eğitimi aldı. Süleyman Nazif Lisesi’nde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Oyun atölyesi’nde Kemal Aydoğan‘ın yönettiği Azrail’in Gözyaş4), Atinalı Timon (2006), Macbeth (2010) oyunlarında oynadı. Tiyatro Adam’ı n Bölge Hastanesi (2012) adlı oyunda yer aldı.

2012-2013 yılları arasında Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz‘in başrolde oynadığı “İşler Güçler” dizisinde Tekin Fırtına karakterini canlandırdı.

Barış Yıldız, Moda Sahnesi’nde, “Köpek, Kadın, Erkek” adlı tiyatro oyununda oynadı.

2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar yaparken, yönetmenliğini Selçuk Aydemir‘in yaptığı “dugun-dernek” filminde başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız oynamıştır.

2014 – 2015 yılları arasında Selçuk Aydemir‘in senaryosunu yazıp yönettiği ve başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan‘ın oynadığı “Kardeş Payı” adlı dizide Reis karakterine can verdi.

2015 yılında , yazarı Sibylle Berg olan“Köpek, Kadın, Erkek” adlı tiyatro oyununda Moda Sahnesinde Caner Cindoruk ve Zamire Zeynep Kasapoğlu ile birlikte başrolde oynadı.

TUTUNAMAYANLAR BELGİN (HANDE KATİPOĞLU) KİMDİR?

Eski bir ünlü ve magazin figürü olan Belgin mahallede büyük bir malikanede kardeşi Yağız ve oğlu Barkın’la yaşamaktadır. Oğlu Barkın’ın bakıcılığını Ayşe yapmaktadır. Tek tutkusu yeniden gündeme gelmek olan kendini gündeme getireceğini inandığı girişimler için Tarık’a destek olacaktır.

HANDE KATİPOĞLU KİMDİR?

Hande Katipoğlu, 13 Mart 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Bilfen Koleji sonrası Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı. Ama Isparta’da yapamadı ve İstanbul’a döndü. İstanbul’da TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezi’ne devam etti. Türker İnanoğlu‘nun Süper adlı televizyon kanalında staj yapmaya başladı.

Dizi oyunculuğu, sunuculuk ve reklam işleri yapmaya başladı.

Dizilerde oyunculuk yapmasının yanında kendisini bir de sigorta acentesi vardır. Avea reklamlarında oynadı. 2004 senesinde Bambaşka Biri adlı programda sunuculuk yaptı.

Özellikle dizilerde canlandırdığı güzel, aptal sarışın rolüyle seyircilerin beğenisini kazandı.

2010 yılında “Yahşi Cazibe” dizisinde Simge karakterini canlandırdı. 2012 yılında senaristliğini Gani Müjde‘nin yaptığı Pis Yedili dizisinde Nevriye Kaçak rolünde oynadı.

2011 yılında Azeri çay markası Tudor’un reklamında oynadı.

2013 yılında senaristliğini Gani Müjde‘nin üstlendiği “Harem” dizisinde Levent Üzümcü, Nurseli İdiz, Belma Canciğer, Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Hande Katipoğlu, Ağustos 2010 yılında işadamı Cenk Seyhun ile evlendi. 26 Eylül 2011 tarihinde boşandı.

TUTUNAMAYANLAR YAĞIZ (BORA AKKAŞ) KİMDİR?

Ablası Belgin’le birlikte yaşayan Yağız, çocukluğunda Tarık ve diğerlerinin kendini dışlaması nedeniyle mahalleliye fakirler gibi yaşadığını göstermeye çalışan bir gençtir. Tarık’ın gözüne girmekte zaten başarısız olan Yağız’ın İrem’e karşı hissetmeye başladığı aşk Tarık’ın kendisinden daha da uzaklaşmasına neden olur.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile ismini geniş kitlelere duyurdu.

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitarüyesi olarak müzik alanında çalışmalarda bulundu. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı, ve ikinci oldu. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynadı. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.

Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona erdi.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki gösterdi.

19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu.

TUTUNAMAYANLAR EYLEM (DİLHAN NAZÖZGÜLLÜŞ) KİMDİR?

Eylem, güçlü, kimseye minnet duymayan, haksızlığa gelemeyen biridir. Yetimhanede büyümüştür. Tek başına yaşamaya alışkın olan Eylem elinde olmayan sebeplerden dolayı yeni iş arkadaşı İrem’le ev arkadaşı olur. Tarık ve İrem’in birbirine olan ilgisini fark eden Eylem, her iki tarafında bu konuda sırdaşı olacaktır.

DİLHAN NAZ ÖZGÜLLÜŞ KİMDİR?

4 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelen Dilhan Naz Özgüllüş, 2015 yılında Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. birçok tiyatro oyununa hayat katmıştır.

TUTUNAMAYANLAR HİKMET (UĞUR SERHAN) KİMDİR?

Mahalledeki kitap kafenin sahibi Hikmet, hırsları ve para kazanma derdi olmayan, babacan biridir. Nurdagül’le mutlu bir evliliği olan Hikmet’in bir türlü çocuğu olmamaktadır.

UĞUR SERHAN KİMDİR?

1973 doğumlu başarılı oyuncu Uğur Serhan özellikle Oldu Teşekkürler isimli dizide Cemil Sonses karakteri ile ekran severlerin büyük beğenisini kazanmıştır. Bugüne kadar Hırsız Var, Ağa Kızı, Sayın Bakanım, Mert ile Gert, Oldu Teşekkürler, Aramızda Kalsın gibi projelerde rol almıştır. En son 2017 yılında Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn isimli sinema filminde rol almıştır.

1.80 boyunda ve 76 kilo olan oyuncu Uğur Serhan Malatya doğumludur.

Henüz 3 aylık iken ailesi ile birlikte İstanbul Bakırköy’e göç etmiştir. 40 yılı aşkındır yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. Oyunculuk dışında radyo programcılığı ve sunuculuğu yapmıştır.

Aşırı hayvan sever kimliği ilede tanınan oyuncu, Sinema, müzik, yüzme, okumak, yazarlık, kayak, tenis ve doğa sporları merakının yanı sıra akrofobi yani yüksekten düşme fobisine sahiptir.

TUTUNAMAYANLAR NURDAGÜL (DİLEK ÇELEBİ) KİMDİR?

Hikmet’le evli olan Nurdagül, Cemile’nin en yakın arkadaşı ve mahallenin ayaklı gazetesidir. Mahallede olan biten her şeyden ilk Nurdagül’ün haberi olur. Bir türlü çocuğu olmayan Nurdagül Cemile’nin tüm ikazlarına rağmen şifacı şifacı dolaşarak bu derdine bir derman arayacaktır.

DİLEK ÇELEBİ KİMDİR?

Dilek Çelebi, 1980 yılında Ankara’da doğmuştur.Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşamış; Oyunbozan, Kadim Dostum, Bugünün Saraylısı, Bebek İşi, 6 Mantı, Başrolde Aşk, Artı 18 ve 24 Saat dizilerinde rol almıştır.

Fox Tv’de yayınlanan, başrolü Demet Özdemir ve Furkan Palalı’nın paylaştığı No:309 dizisinin kadrosunda yer almış ve Hülya karakterini canlandırmıştır.