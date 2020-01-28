Tutunamayanlar neden yok? Tutunamayanlar hangi gün yayınlanıyor?

Tutunamayanlar dizisi neden yok sorusu dizisinin yapımcısı tarafından açıklandı. İşte, Tutunamayanlar dizinin neden olmadığı ile ilgili o açıklama;

"#Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanması planlanan yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Tekrardan milletimize geçmiş olsun."

#Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanması planlanan yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Tekrardan milletimize geçmiş olsun.🇹🇷 #Tutunamayanlar @trt1 pic.twitter.com/5SjRwZECsj — Tutunamayanlar (YENİ DİZİ) (@tutunamayanlar) January 28, 2020

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.



İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİMDİR?

Tutunamayanlar dizisinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan yazmaktadır. Osman Nail Doğan'ın senaristi olduğu yapımlar, Dengi Dengine ve Güvercin Hırsızları isimli yapıtlardı.