Tutunamayanlar dizisinin senaristi kimdir? Tutunamayanlar nerede çekiliyor?

Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor sorusu, dizinin ilk bölümü itibariyle pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Dizinin senaristi ile birlikte nerede çekildiği hakkında bilgi edinmek isteyen seyirciler, ilk bölüm itibariyle internet üzerinden cevap aramaya başladı. Peki, Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte, dizinin senaristi hakkında bazı bilgiler

TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tutunamayanlar dizisi, genel olarak İstanbul sokaklarında çekiliyor. Dizinin ana çekim noktalarından birisini ise Beykoz'daki Gümüşsuyu Mahallesi oluşturuyor. Dizinin bazı çekimleri ise Kanlıca civarında gerçekleştirilmiştir.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİMDİR?

Tutunamayanlar dizisinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan yazmaktadır. Osman Nail Doğan'ın senaristi olduğu yapımlar, Dengi Dengine ve Güvercin Hırsızları isimli yapıtlardı.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.



İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.