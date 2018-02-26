Tutku yeni haliyle Havuç'un ailesinin karşısına çıkıyor!

Çocuklar Duymasın 30. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Tutku, Havuç'un hayatına iyiden iyiye sızmıştır. Meltem ve Haluk ise Havuç'un kız arkadaşını giderek merak etmeye başlar. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında dış görünüşünü tamamen değiştiren Tutku, Havuç'la yakınlaşmaya başlamıştır. Sürekli Havuç'la vakit geçirmeye başlayan Tutku, intikam için gün saymaktadır. Tüm bunlardan habersiz olan Haluk ve Meltem ise Havuç'un sürekli görüştüğü bu kız arkadaşını merak etmeye başlamıştır. Peki, Tutku Haluk ve Meltem'in karşısına çıkacak mıdır?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Havuç’a sonunda ulaşılır. Havuç bu süreçte, internetten tanıştığı bir kız arkadaşıyla vakit geçirmekte olduğu için kimseye haber vermemiştir. Taş Fırın Haluk küplere biner, Havuç’u eve çağırır. Kızın kim olduğu büyük bir merak konusuyken, Havuç babasının elinden zor kurtulacaktır.

Müsteşar Kemal, Havuç’un daha sorumluluk sahibi bir erkek olması için evlenmesi gerektiğini düşünür. Bunun için Havuç’un yeni arkadaşı bu esrarengiz kızla tanışmak ister. Kemal herkesi organize eder ve Havuç’a arkadaşını eve getirmesini söyler. Herkes merakla kızın gelmesini beklerken, Tutku ailenin mutluluğunu bozmak için kötü planlar peşindedir. Öte yandan Tuna, Gönül’e sürpriz bir doğum günü organize eder. Haluk, Meltem, Tuna ve Gönül korku evine giderler. Birbirinden komik anlar yaşanır.