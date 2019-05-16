Türkü kimdir, kaç yaşında?
‘Yeniden’ albümü ile 4 yıllık sessizliğini bozan Türkü, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden olan Türkü’nün hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkü kimdir, kaç yaşında?
Türküleri ve Türk Halk Müziği eserlerini harika yorumuyla müzikseverlere sunan Türkü Çevik aslen Elazığlıdır. Elazığ’da dünyaya gelen Türkü Çevik,i lköğretim 2. sınıftan itibaren İzmir’de yaşamaya başladı ve bu dönemde mandolin çalmaya, ortaokul döneminde ise bağlama ve solfej dersleri aldı. Türkü Çevik, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar’ndan mezun oldu.
Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi Grafik Bölümü’nden mezun olmuş daha sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği ses eğitimi bölümüne devam etti. Yaşantısını 1996 yılından beri İstanbul’da sürdürmektedir.
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