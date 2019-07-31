Türkiye’yi temsil edecekler
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Gülperi”, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde en iyi drama ödülüne aday gösterildi.
Bu yıl 14’üncü kez dağıtılacak ve 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu organizasyonda en iyi drama ödülüne aday sekiz yapım arasında yer almayı başaran “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Gülperi”, 28 Ağustos’taki ödül töreninde Türkiye’yi temsil edecek.
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızlarından Uğur Güneş de en iyi erkek oyuncu dalında ödüle aday gösterilerek gecede Türkiye’yi temsil edecek isimler arasında yerini aldı. Güneş’in rakipleri arasında “Game of Thrones” ile şöhrete ulaşan ve ardından “Bodyguard” dizisiyle birçok ödüle aday gösterilen Richard Madden da yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle