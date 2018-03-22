Türkiye’nin Marlon Brando’su
Amerikalı gazeteci Adriana Aristizabal, röportaj yaptığı Engin Altan Düzyatan’a övgüler yağdırdı.
Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın oynadığı “Diriliş Ertuğrul” dizisi, Amerika’nın da dikkatini çekti. Dizi, ülkenin en büyük yayın kuruluşlarından NY1 Noticias’a haber oldu. Amerikalı gazeteci Adriana Aristizabal, kanal için Düzyatan’la röportaj yaptı. Aristizabal, ünlü oyuncuya “Oyunculuk stiliniz bana Marlon Brando’yu hatırlattı. Siz Türkiye’nin Marlon Brando’su gibisiniz. Buna katılıyor musunuz?” diye sordu. Düzyatan şöyle yanıt verdi: “Marlon Brando’nun harika bir aktör olduğunu düşünüyorum. Bu iltifat için çok teşekkür ederim. Üniversitedeyken hocam da bana aynı iltifatı yapmıştı. Aynı iltifatı sizlerden duymak beni gururlandırdı.”
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