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İSTANBUL (İHA) - 
Haber Giriş: 13.01.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Türkiye’nin beklediği buluşma Müge Anlı'da gerçekleşti

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Türkiye’nin beklediği buluşma Müge Anlı'da gerçekleşti

Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir, Müge Anlı stüdyosuna geldi, merakla beklenen anne-kız buluşması gerçekleşti.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 20 Aralık 2019’da kızı ile tartıştıktan sonra evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki Lalizer Özdemir, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın çabalarıyla bulundu.
25 gün boyunca her gün annesinden hiçbir haber alamayan Ayşe Özdemir, gözyaşları içinde Müge Anlı stüdyosunun yollarını aşındırarak annesinin eve geri dönmesini istedi. Ayşe Özdemir’in annesine “dön” diye yalvarışı tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.
Kızını canlı yayında izleyen Lalizer Özdemir, gördüğü gözyaşlarına daha fazla dayanamayarak, Müge Anlı’nın da ikna çabaları sonucunda stüdyoya geldi ve sonunda beklenen buluşma gerçekleşti. Annesini gören Ayşe Özdemir, ondan af diledi. Müge Anlı izleyicisinin tanıklık ettiği buluşmada Ayşe Özdemir, annesini bir daha üzmeyeceğine dair söz verdi.

Türkiye’nin beklediği buluşma Müge Anlıda gerçekleşti


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