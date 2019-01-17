Türkiye’de yayından kalktı Rusya’da büyük ilgi gördü
Sultan Mahmut ile Anna’nın aşkını konu alan “Kalbimin Sultanı” Türkiye’de yayından kalktı ama Rusya’da büyük yankı yarattı. Dizi, Rus televizyon kanalının reytingini artırdı. ( Cengiz Semercioğlu yazdı)
Başrollerini Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Türk-Rus ortak yapımı “Kalbimin Sultanı”, Star TV’de beklenen reytingleri alamayınca yayından kaldırılmıştı. Ama sürpriz bir gelişme oldu, dizi 8 Ocak’ta Rusya’nın en büyük kanalı olan “Channel 1”de yayına girdi. Üstelik gününün en çok izlenen dizisi olarak 1 numaraya oturdu.
Rusya’da reyting artırdı
Dizi, kanalın prime time izlenme paylarını yaklaşık yüzde 30 oranında yükseltti. Kanal yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: “Biz ‘Kalbimin Sultanı’nı başından beri çok kaliteli ve özgün bir proje olarak gördük. Bu nedenle en kıymetli günün, en kıymetli saatine koyduk. Türkiye’de yaşadığı başarısızlığa anlam veremedik.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle