Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu
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ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı.
'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.
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