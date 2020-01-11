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Haber Giriş: 11.01.2020 - 23:00,Son Güncelleme:/

Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu

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Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu
ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı.

'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.

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