Türk dizilerini izlemiyorum
İZMİR’in Çeşme ilçesinde yaşayan Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Salih Güney (76), Türk dizilerini izlemediğini belirtti.
Ünlü aktör, “Diziler çok uzun, senaryolar benzer. 90 dakikalık dizi olmaz, en fazla 50 dakikalık olmalı. Süreyi doldurma kaygısı kaliteyi çok düşürüyor” dedi. Akademik eğitim alan oyuncuların her zaman kalıcı olduğunu dile de getiren Güney, “Mankenlik ve modellikten gelerek kalıcı olmak zor. Akademik eğitim almak şart” diye konuştu.
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