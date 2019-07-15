Turist filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Turist filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Johnny Depp ve Angelina Jolie'yi bir araya getiren Turist filminin konusu ve kadrosu merak ediliyor. ABD, Fransa ortak yapımı film, 2010 yılında vizyona girmişti. Peki, Turist filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Florian Henckel von Donnersmarck tarafından yönetilen Turist filminin başrollerini Altın Küre ödüllü Johnny Depp ve Oscar ödüllü Angelina Jolie paylaşıyor, ikiliye kadroda Timothy Dalton, Bruno Wolkowitch, Paul Bettany, Rufus Sewell, Steven Berkoff ve Clément Sibony eşlik ediyor. Film Amerikalı bir turistin, bir kadını işlediği bir suçu örtmek için kullanmasını konu ediniyor.
KONUSU
Frank (Johnny Deep), aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank'in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.
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