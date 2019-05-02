Turgut Alp ölecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı!
Son bölümde Beybolat'ın da işbirliği ile tuzağa düşürülen oba beyi ve alpleri, büyük bir kıskacın içerisine girmiştir. Karşılarında kim varsa öldüren düşmanlar, ortalığı kana bulamış, Turgut Alp'i ise ağır yaralamıştır. Peki, ağır yaralandığı gözlenen Turgut Alp ölecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanından bazı bilgiler
Turgut Alp'in ağır yaralandığı ve ölüm ile pençeleştiği son bölümün ardından yayınlanan Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı, bazı detayları gözler önüne serdi. Son bölümde kanlarının son damlasına kadar direnen oba beyinin alpleri, girdikleri kıskacın içerisinde can vermişti. Peki, ölen isimler arasında Turgut Alp yer aldı mı? İşte, son bölüm ardından 147. yeni bölüm fragmanından bazı bilgiler
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA TURGUT ALP ÖLDÜ MÜ?
Diriliş Ertuğrul, son bölümünde Mergen ve Turgut'un ağır yaralanması, gözleri yeni bölüm fragmanında çevirdi. Oba beyinin en sağlam alplerini bir pusuda kaybetmek üzere olduğunu son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise alpler hakkında detaylara yer verilmedi.
Yeni bölüm fragmanında ise oba beyinin tutsak edildiği gözlendi.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL!UN 146. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.
Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.
Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.
Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge’nin tavrı ne olacak?
Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu’nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?
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