Turgay Başyayla kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Son dönemlerin çıkış yapan isimlerden olan Turgay Başyayla, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Turgay Başyayla hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Turgay Başyayla'nın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte Turgay Başyayla hakkında tüm merak edilenler...
TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?
1977 yılında Zonguldak'ta doğan Turgay Başyayla, aslen Çankırılıdır. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da tamamlayan sanatçı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Eğitim hayatın boyunca eğitiminin yanı sıra sosyal etkinliklerde yer alan Turgay Başyayla lise yıllarında profesyonel basketbol oynadı. Ayrıca üniversite yıllarında THM ve TSM korolarını kurup, üniversiteler arası yarışmalarda dereceler kazanmıştır.
Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Turgay Başyayla, Hilmi Topaloğlu ile tanışmasıyla birlikte profesyonel müzik kariyerine adım atmış oldu. 2000 yılında ilk solo albümü "Nazlıcan"ı çıkartan Turgay Başyayla 2002 yılında ikinci solo albümü olan “Ben Patlarsan Eğer” adlı albümünü çıkardı. Çıkardığı albümlerin ardından şöhretin kapılarını aralayan Turgay Başyayla, "Şizofren Aşk" isimli televizyon filminde başrol oynayarak oyunculuk alanına da adım atmış oldu.
2005 yılının mart ayında da Mesut Uçakan yönetmenliğinde TRT’nin önemli projelerinden biri olan “Otel İstanbul’da” başrol oynadı. Yine 2005 yılının Temmuz ayında “Anne Yada Leyla” isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi “Belek Gazi” filminde Belek Gazi’yi canlandıran Turgay Başyayla oyunculuk kariyerini sürdürmek için Arslan Kaçar’dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.
2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT ‘de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra,
2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.
ALBÜMLERİ
2000 - Nazlıcan
2003 - Ben Patlarsam Eğer
2005 - Öz
2007 - Yediveren
2009 - Saçlarını Taramışsın
2010 - Sisteki Sesler
2015 - Hakikat
FİMLERİ
2003 - Şizofren Aşk
2005 - Anne Yada Leyla
2005 - Otel İstanbul
2008 - Belekbey
2011 - Farklı Boyut
2011 - Takım
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün