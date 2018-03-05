Turgay Başyayla kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Son dönemlerin çıkış yapan isimlerden olan Turgay Başyayla, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Turgay Başyayla hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Turgay Başyayla'nın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte Turgay Başyayla hakkında tüm merak edilenler...

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1977 yılında Zonguldak'ta doğan Turgay Başyayla, aslen Çankırılıdır. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da tamamlayan sanatçı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Eğitim hayatın boyunca eğitiminin yanı sıra sosyal etkinliklerde yer alan Turgay Başyayla lise yıllarında profesyonel basketbol oynadı. Ayrıca üniversite yıllarında THM ve TSM korolarını kurup, üniversiteler arası yarışmalarda dereceler kazanmıştır.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Turgay Başyayla, Hilmi Topaloğlu ile tanışmasıyla birlikte profesyonel müzik kariyerine adım atmış oldu. 2000 yılında ilk solo albümü "Nazlıcan"ı çıkartan Turgay Başyayla 2002 yılında ikinci solo albümü olan “Ben Patlarsan Eğer” adlı albümünü çıkardı. Çıkardığı albümlerin ardından şöhretin kapılarını aralayan Turgay Başyayla, "Şizofren Aşk" isimli televizyon filminde başrol oynayarak oyunculuk alanına da adım atmış oldu.

2005 yılının mart ayında da Mesut Uçakan yönetmenliğinde TRT’nin önemli projelerinden biri olan “Otel İstanbul’da” başrol oynadı. Yine 2005 yılının Temmuz ayında “Anne Yada Leyla” isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi “Belek Gazi” filminde Belek Gazi’yi canlandıran Turgay Başyayla oyunculuk kariyerini sürdürmek için Arslan Kaçar’dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT ‘de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra,

2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

ALBÜMLERİ

2000 - Nazlıcan

2003 - Ben Patlarsam Eğer

2005 - Öz

2007 - Yediveren

2009 - Saçlarını Taramışsın

2010 - Sisteki Sesler

2015 - Hakikat

FİMLERİ

2003 - Şizofren Aşk

2005 - Anne Yada Leyla

2005 - Otel İstanbul

2008 - Belekbey

2011 - Farklı Boyut

2011 - Takım