Survivor'da Turabi ve Adem bir kez daha kavga etti! İşte o anlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da Turabi ve Adem bir kez daha kavga etti! İşte o anlar
GeriTelevizyon Survivor'da Turabi ve Adem bir kez daha kavga etti! İşte o anlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
28.05.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Survivor'da Turabi ve Adem bir kez daha kavga etti! İşte o anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da Turabi ve Adem bir kez daha kavga etti! İşte o anlar

Survivor yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşanırken, Turabi ve Adem arasında sular durulmuyor. Turabi ve Adem dün dokunulmazlık oyununda bir birlerine girmiş iki ismi Acun Ilıcalı araya girerek ayırmıştı. Bu akşam yayınlanan fragmanda ise iki ismin arasındaki gerginliğin devam ettiğini, hatta tansiyonun bir kat daha arttığını gösteriyor.. İşte bu akşam yaşanacakların yayınlandığı fragman

Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor 2018'de dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Dün yapılan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Bugün oynanan zorlu oyunun ardından ise ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. Peki, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde eleme adayları kimler oldu?

Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu dün akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Survivor'da dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, oldukça zorlu ve yorucu bir parkurda yarışan yarışmacılarının nefes kesen mücadelesinin ardından belli oldu. 

Dün akşam yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi stresli yarışmanın ardından yeni bölüm fragmanında da Adem ve Turabi'nin yine sert bir şekilde kavga ettikleri gözüküyor. Peki Survivor'ın bu akşamki bölümünde neler yaşanacak?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018 dün akşam 82. bölümüyle ekranlara geldi. 27 Mayıs akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımından oyuncular ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi 10-9'luk sonuçla Gönüllüler takımı oldu. Bu sonucun ardından Ünlüler takımı önce bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendi içinde yarıştı ve ardından eleme adaylarını belirlemek için ada konseyi yaptı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden Ünlüler takımı, bu kez kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kıran kırana geçen zorlu mücadele sonrası kazanan isim Adem Kılıççı oldu. Bu sonucun ardından Adem ada konseyinde istediği bir kişiyi eleme potasına çıkarma hakkı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Mustafa en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem tarafından belirlendi. Adem ikinci eleme adayı olarak Turabi'nin ismini söyledi.

Böylelikle pazartesi akşamı Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal Kurt ve Turabi Çamkıran'dan biri, yapılan halk oylaması sonucu adaya veda edecek.

DÜN AKŞAM BAŞKA NELER YAŞANDI?

Gecenin en dikkat çeken gelişmesi dünyaca ünlü şarkıcı Inna’nın,  Survivor’da Türkçe şarkı söylemesi oldu. Romanyalı dünya yıldızı, Ajda Pekkan’ın sevilen şarkısı Yaz yaz yaz’ı Türkçe olarak seslendirdi. Inna ayrıca Gönüllüler takımı ile birlikte yemek yedi ve sevilen şarkılarını söyledi.

 

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Murat Ceylan boynunu parkura vurunca Dr. Metin Kuş başarılı yarışmaya müdahale etti. Hakan Hatipoğlu dokunulmazlık oyununda sakatlık geçiren Murat Ceylan'ın parkura çıkmasını isteyince ikili arasında sinirler gerildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzmanı uyarıyor: Hijyenle ilgili bu şehir efsanelerine kanmayın!

Turabi ve Adem bir kez daha kavga etti! İşte o anlar

7 Cüceler’in Neşeli’si vefat etti!

Dostları yasa boğuldu! Canım kardeşim, sınıf arkadaşım...