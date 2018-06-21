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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2018 - 07:36, Son Güncelleme:

Turabi Survivor'dan elendi mi? İşte Turabi hakkında alınan karar

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Turabi Survivor'dan elendi mi? İşte Turabi hakkında alınan karar

Survivor'da Turabi'nin durumu merakla takip ediliyordu. 10 günden fazla süredir oyun oynayamayan Turabi hakkında Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş tarafından verilen rapor doğrultusunda kararı açıkladı. Peki Turabi Survivor'dan elendi mi? İşte Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Turabi kararı

Dün akşam Survivor'da heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Bunların İlki Kıbrıs biletini garantileyen ismin belli olmasıydı. Adem ve Nagihan'ın yarıştığı sembol oyununu kazanan isim Kıbrıs final koltuğunu garantileyecekti. Adem gösterdiği performans ile Nagihan'ı mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantajın sahibi oldu ve Kıbrıs'ta final koltuğunu garantileyen ilk isim oldu.

Survivor'da bir de dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu yarışmanın kazananları ise Anıl ve Nagihan oldu. İlk eleme adayı Turabi olurken, Anıl, Hakan'ın adını söyledi. Nagihan ise Murat'ın adını söyleyerek haftanın eleme adaylarını belirledi. Cuma akşamı yapılacak olan elemede Hakan, Turabi ve Murat elenme adayları olarak SMS sonuçlarına göre adaya veda edecek.

TURABİ ELENDİ Mİ? ACUN ILICALI AÇIKLADI

Turabi elendi mi sorusunun cevabı seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Bir süredir yarışlara katılamayan ve bu nedenle yarış alanına da gelemeyen Turabi için 'Turabi elendi mi' sorusunun cevabı internette sıkça cevap aradı. Acun Ilıcalı bir süredir beklenen Turabi kararını açıkladı. Peki Turabi elendi mi?

Turabi hakkındaki karar doktorların verdiği rapor ile açıklığa kavuştu. Bu karara göre Turabi elenmedi fakat oyunlara katılamayacağı final haftası boyunca sadece bir oyunda oynayabileceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte Acun Ilıcalı'nın Turabi hakkında söyledikleri

Acun Ilıcalı'nın doktor Metin Kuş'un verdiği raporun, Türkiye'deki hekimlerle de paylaşıldığını ve görüşmeler sonrasında kararın verildiğini açıkladı. 'Metin ağabeyin açıklamasına göre, şuan da vücudunda olan sakatlığın durumu oyunlarda oynamana müsade etmiyor. Bu kesin bir sonuç şuanda senin omurganı kalçaya bağlayan kemiğinde bir kırık var. Doktorlarımızın raporlarına göre bu kırığın daha fazla zorlanması halinde daha ağır bir hasar oluşma riski var. Doktorlarımızın yaptıkları kesin değerlendirme sonrasında aldığımız karar şu, bundan sonraki hiç bir fiziksel oyunda oynamayacaksın.

Çok üzüldüğünü biliyorum inan biz de çok üzgünüz burada her hangibir sinirsel geçiş noktası olduğu için. Her hangibir zorlamada hayati risk taşındığı için bu yüzden oynamana izin vermemiz mümkün değil. Oynayabileceğin tek oyun önümüzdeki günlerdeki büyük ödül oyunu o da oturarak oynayabileceğiniz bir oyun olduğu için. O oyun da heralde senin oynayabileceğin son oyun olacak. Senin Survivor'daki oyun bölümün tamamlanmış oldu diyebiliriz.

İkinci bölümle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor şaun da. Tabi yarışamayacaksın, dokunulmazlık oyunlarında da oynamayacaksın, fiziksel bir performansta sergileyemeyeceksin. Bununla ilgili kararımımız şöyle. Biz şimdiye kadar Survivor'daki sakatlıklarda bir ayın üzerinde olduğu zaman, eğer bir aydan fazla bir süre oyunlara katılamayacaksa yarışmacı bunun toparlanma süresininde aynı şekilde belli bir süre alacağı için yarışmacılarımızdan veda etmek zorunda kaldığımız isimler oldu. Senin durumun bu kapsama girmiyor. Oynayamayacağın gün sayısı en fazla 15 gün olabilir. Onun dışında sevenlerinin verdikleri oylar var, orada bir değerlendirme var. Bu durumda seni oyun dışı bırakmamız söz konusu olamaz. Bu tip olayları daha önce yaşamıştık, bu tip durumlarda yarışmacımızı elemiyoruz takdiri seyircimize bırakıyoruz.' diyerek Turabi konusundaki son durumu açıkladı

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