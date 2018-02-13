Turabi neden maske takıyor?

Turabi'nin maske ile yarış alanına gelmesinin ardından herkesin meraklı gözlerle Turabi'ye bakması ve Acun Ilıcalı'nın da bu durumu merak etmesi üzerine Turabi neden maske ile sahaya çıktığını açıkladı.

Turabi yaptığı açıklamadı, 'Maske'nin mesajı ağabey, hatırlarsan ilk kez karşına maske ile çıkmıştım ve bana o günden beri büyük şans getirdiğine inanıyorum. Bu yarışmada da uğur getireceğine inandığım için Suvivor'a veda edene kadar bu şekilde devam edeceğim' diyerek neden maske taktığını açıkladı