Turabi Çamkıran kimdir? Survivor’ın eski şampiyonu Turabi kaç yaşında, nereli?

Survivor sezonlarının hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri de Turabi Çamkıran oldu. Gerek özlü sözleri ve performansı gerekse diğer yarışmacılarla girmiş olduğu tartışmalarla gündeme gelen Turabi Çamkıran’ın hayatını bilmeyenleri derledik.



Survivor’dan sonra farklı ekran projelerinde kendisini deneme fırsatı bulan Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. İlk okul ve lise yılları Mersin’de geçen ve bu yıllarda Break Dansa merak salan Turabi Çamkıran, Mersin Üniversitesi Güzel sanatlar bölümünden mezun oldu. Break Dans dışında da farklı tarzları deneyen Turabi Çamıran, çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.



Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.



Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının Gönüllüler kadrosunda yer alan Turabi Çamkıran, yarışmanın birincisi oldu.



Turabi Çamkıran,"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner gibi isimlerle çalışan Turabi Çamkıran, Kara Kemal karakterine hayat verdi.