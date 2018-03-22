Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşındadır?
Survivor yarışmasında kullandığı özlü sözlerle ve tavırlarıyla dikkat çeken Turabi, bu sezonki yarışmaya da iddialı başlayarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmanın henüz başlarında girdiği tartışmalarla ön plana çıkan Turabi katıldığı iki yılda da şampiyon olmayı başarmıştı. Peki Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar
Survivor Turabi, yine kendisinden beklenen çıkışı yaptı. Yarışmadaki güçlü kondisyonu ve hırsıyla tanınan Turabi, Survivor All Star'a polemiklerini de getirdi. Peki, daha önce kazandığı şampiyonluklarla All Star takımının iddialı isimleri arasında yer alan Survivor Turabi Çamkıran kimdir kaç yaşındadır?
1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı. Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.
Turabi Çamkıran 180 boyunda ve 85 kilodur. Turabi 31 yaşındadır..
TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?
Yarışmaya Survivor 2018 ile üçüncü kez katılan Turabi Çamkıran, ‘3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın sözlerini dile getirmiştir.
Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin’de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.
Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Turabi Çamkıran, Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.
Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. Türkiye’de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.
2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da “gönüllüler” takımında yarıştı.
Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.
Turabi Çamkıran,"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte oynamaya başladı.
HAKAN VE TURABİ ARASINDAKİ GERGİNLİĞİN SEBEBİ NEDİR?
Hakan Hatipoğlu ve Turabi geçtiğimiz dönemde yarıştıklarında bir çok kez karşı karşıya geldiler ve kavga etmenin eşiğinde olaylar yaşandı. Gerginlik tüm sezon boyunca da sürdü. Bir çok yarışta bu ikiliyi kavga etmemeleri için uyaran Acun Ilıcalı çoğu kez tartışmalara noktayı koysa da iki ismin yıldızı bir türlü barışmadı.
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