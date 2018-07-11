Tuğçe Tayfur konuk oluyor
Kanal D’nin sunuculuğunu Emre Karayel’in üstlendiği, Emel Özkızıltaş’ın da yardımcı sunucu olarak ona eşlik ettiği fenomen yarışma programı “Çarkıfelek” yeni bölümüyle yarın akşam ekrana geliyor. Programın bu bölümünde; Ayşegül Yıldırım, Hamza Okur ve Deniz Doğan yarışıyor.
Çarkıfelek’in Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne çocuk yarışmacılar ve ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur konuk oluyor
Sürprizlerin, konukların ve müziğin bitmediği program “Çarkıfelek” yeni bölümü ile 12 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de.
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