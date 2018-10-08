Tuğçe Sökesoğlu kimdir? MasterChef Türkiye'den diskalifiye mi edilecek?
MasterChef Türkiye’nin 11. bölüm tanıtımında dikkat çeken isimlerden biri de Tuğçe Sökesoğlu oldu. Jüri üyelerinden kendisini diskalifiye etmesini isteyen Tuğçe Sökesoğlu’nun hem akıbeti hem de hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Tuğçe Sökesoğlu kimdir?
Tuğçe Sökesoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi alan Tuğçe Sökesoğlu, Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasının yanı sıra Yemekteyiz’e katılmıştı. Aynı zamanda Aşk Yalanı Sever ve Tatlı İntikam dizilerinde kısa süreli yer almıştı. Tuğçe Sökesoğlu, bir catring firmasdında yönetici olarak çalışmaktadır. Alışveriş ve plates yapmaktan ve halk oyunları oynamaktan hoşlanmaktadır. Hayat felsefesi olarak çok uçlarda yaşamaktadır ve çok rahat bir kişiliğe sahiptir.
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