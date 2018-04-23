Tuğçe Kandemir kimdir?
Tuğçe Kandemir, son günlerde sosyal medya üzerinde adı sıkça anılan isimler arasında yer almaya başladı. Amatör olarak seslendirdiği şarkıların ardından geçtiğimiz günlerde tekli çalışma ve kliple adını duyuran Tuğçe Kandemir, araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir? İşte, detaylı bilgiler
Tuğçe Kandemir, online video yayın platformu Youtube üzerinden yayınladığı amatör videoların ardından, Eli Türkoğlu isimli genç şarkıcının 'Bu Benim Öyküm' teklisine düet yapmıştır. Düetle birlikte şarkıya klip de çeken Tuğçe Kandemir, Youtube trend listelerini zorlamış bununla birlikte merak edilen isimler arasında yer almaya başladı.
Edebiyat öğretmeni olan Tuğçe Kandemir, 'Bu Benim Öyküm' dışında, 'Açıldı Kapılar', 'Elveda', 'Sonbahar' ve Oğuzhan Uğur’un doğum gününe hitaben seslendirdiği 'İyi Ki Doğdun Angaralı' seslendirmeleri ile müzik severlerin beğenisini toplamıştır.
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