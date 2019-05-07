Tuğçe Ergişi kimdir? İşte Tuğçe Ergişi’nin hayatına ilişkin bilgiler
Katıldığı yarışma programları ardından sosyal medya platformlarıyla adından söz ettiren Tuğçe Ergişi, açıklamalarıyla gündeme geliyor. ‘Bu Tarz Benim’ yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül’e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu. İşte Tuğçe Ergişi’nin hayatına ilişkin bilgiler
Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro bölümünden mezun olan Tuğçe Ergişi aynı zamanda modellik yapıyor. 2014 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmayla adından söz ettirdi. 26 Aralık 2016 tarihinde, Kanal D televizyonunda yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı "Kısmetse Olur" programına dahil oldu. Tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden Tuğçe Ergişi, 2. Sayfa programında bir zamanlar aynı yarışmadayer aldığı Kemal Doğulu ise sert bir diyalog yaşadı.
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