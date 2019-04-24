Tuğba Özerk kimdir? İşte Tuğba Özerk'in hayatına ilişkin bilgiler
Tuğba Özerk konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe olan Tuğba Özerk, 'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla adından söz ettirmişti. İşte, Tuğba Özerk’in hayatına ilişkin bilgiler
Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 7 yaşında okul hayatına başladı, aynı zamanda TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimi gördü.
İlk geri vokal deneyimini henüz 12 yaşındayken Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etti.
İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT’de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul’a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı.
'Aşk yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı” dizisinde bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Tuğba Özerk, üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.
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